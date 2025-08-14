¿Qué significa para ti ser Reina este 2025? ¿Y qué significa la Fira de Xàtiva?

Ser reina de la Fira está siendo algo increíble. La verdad que es algo que no me esperaba, pero que hasta que no lo vives no sabes realmente lo que es, por mucho que te puedas hacer una idea, porque vivirlo desde dentro te da otra visión, y es muy diferente. Pero es cierto que ser Reina de la Fira y poder representar a mi ciudad es un auténtico orgullo. Para mí la feria es cultura, es donde he crecido, es algo que he vivido desde que tengo uso de razón y que para mí siempre significa volver a casa y hacerlo con los míos.

¿Crees que será muy diferente vivir las fiestas como embajadora a hacerlo como xativina?

Sí. Como he dicho, por mucho que te puedas hacer una idea se vive distinto desde dentro -como representante- a hacerlo como una persona a pie de calle. Es un cargo muy importante y no era consciente de su importancia hasta este año ni de la diversidad de actos que hay. Por eso, poder descubrirlo está siendo muy emocionante y muy bonito.

¿Qué actos esperas con más ilusión y cuáles crees que vas a disfrutar más?

Siempre he dicho que mi día favorito de la feria es el día de las motos, porque es algo muy único y muy nuestro que tenemos. Pero como reina, este año el día que más espero es el de la presentación. Si todo el proceso está siendo ya un auténtico sueño, no me puedo hacer una idea de cómo de emotivo será ese momento.

¿Cómo fue el día de la presentación junto a tu Corte de Honor? ¿Y descubrir que serías la imagen de las fiestas?

El 31 de julio, que fue el día de mi presentación pública como reina y de mi corte, fue una sorpresa por partida doble. Descubrimos en directo que Carles Segrelles, un amigo nuestro, iba a presentar el acto y como no nos lo esperábamos fue todo un regalo. Estuve muy tranquila desde el principio y todo salió mejor de lo esperado. Y descubrir que sería reina fue superespecial. La elección va por una serie de entrevistas y un jurado que puede que te elija o puede que no, y en el momento en el que el alcalde me llamó y me lo dijo no me lo podía creer.

¿Ha sido complicado elegir a tus acompañantes o lo tuviste claro desde un principio?

Lo tuve claro desde siempre. En mi Corte hay personas con las que he crecido, a las que conozco desde que tengo uso de razón e incluso otras a las que he conocido durante mi adolescencia, pero que también son muy especiales. Diría que elegirlos a ellos, tanto a mi acompañante como a las otras cinco parejas que forman parte, es la decisión más especial que he tomado como Reina.

¿Cómo estás afrontando el reinado?

Hasta ahora y desde que salí seleccionada estaba siendo muy tranquilo, porque teníamos algún acto, pero al final todo estaba encaminado a la presentación. En cambio, desde el 1 de agosto sí que estamos teniendo cosas todos los días y hemos estado tan enfrascados en los preparativos que no hemos sido conscientes de que ya estamos en feria. Están siendo días muy intensos y, aunque no tenemos tiempo para estar nerviosos, los cinco minutos que te paras a pensarlo sí.

¿Y las preparaciones? ¿Qué ha sido lo más complicado en este proceso?

Pues ahora ya lo tenemos todo atado, pero es verdad que durante el mes de julio ha sido muy intensa toda la preparación de la ropa y los vestidos. Pero todo forma parte del proceso e igualmente lo hemos disfrutado.

¿Qué destacarías del programa que se ha preparado para esta edición?

Algo muy especial de este año, que es una novedad, es que la ONCE va a sacar un cupón con la imagen del cartel de Xàtiva y eso va a impulsar la fiesta también a nivel nacional y va a ser muy bonito. Además, es el 775 aniversario de la Fira, y van a haber muchos guiños en relación.

Has vivido la Fira desde pequeñita, ¿qué recuerdos atesoras de aquellos tiempos? ¿Crees que ha evolucionado mucho o su esencia sigue siendo la misma?

El primer recuerdo que se me viene a la cabeza es pasear con mis padres por la feria queriendo subir a todo, las estrenas que nos daban mis abuelos y el abanico que siempre nos feriábamos mi madre y yo, que es una tradición muy nuestra. En cuanto a si ha cambiado, lo bueno que tiene la feria es que en cada etapa de tu vida la vives de una forma. Entonces no es tanto que cambie en sí, sino que cada uno cambiamos. De pequeña lo vivía más en familia, con mis padres, abuelos y primos, y ahora de adolescente más con amigas. Pero para la gente de Xàtiva la esencia sigue siendo la misma, aunque cada vez se está potenciando más y se está volviendo más importante.

¿Te has sentido muy apoyada por tu familia y amigos en este camino?

Sí, lo cierto es que he tenido mucha suerte. Mi hermano es mi acompañante, porque me gustaba la idea de pensar en vivirlo con él y lo tuve claro en todo momento, así que en casa ha sido todo por partida doble. Y por parte de mis amigos, sentir que te apoyan y que se alegran por ti está siendo muy bonito.

Por último, ¿qué mensaje le enviarías a los vecinos y vecinas del municipio?

Que no tenemos que olvidar que la feria es algo nuestro. A veces puede pasar que no somos conscientes de lo importante que es y de la riqueza que tiene nuestra ciudad. Así que les diría a todos eso, que disfruten y que la impulsen para concienciar sobre su valor y significado.