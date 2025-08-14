La Fira de Xàtiva celebra su aniversario 775 con más de un centenar de actos

La Fira de Xàtiva 2025 contará con más de un centenar de citas y actividades que se repartirán a lo largo de toda la ciudad desde principios de agosto y hasta el día 20. El alcalde, Roger Cerdà, ha manifestado que «se trata de proyectar nuestra ciudad hacia el exterior, de aprovechar este acontecimiento y de seguir promocionándonos tanto a nivel económico como a nivel turístico y cultural gracias a esta importante inversión que realiza el Ayuntamiento de Xàtiva».

Respecto a la organización de la Fira d’Agost, la concejala de Cultura Festiva, Maria Beltrán, ha afirmado que «en esta edición queremos asentar y consolidar la reestructuración de nuestra feria con el objetivo claro de hacerla más equilibrada, más sostenible, más participativa, más accesible y más coherente con la ciudad que somos y que queremos ser».

La actividad ferial comenzó este 13 de agosto, aunque la Fira del Bestiar se podrá encontrar en el aparcamiento del pabellón de voleibol desde este miércoles hasta el 17. La inauguración por parte de la Reina de la Fira está prevista a las 9 horas del día 14. En esta instalación, se realizarán pruebas y concursos como Tiro y Arrastre (en el que se otorgará este año el premio 775 aniversario a la participación más rápida), doma clásica, exhibición ecuestre y exhibición de caballos de alta escuela. El sábado 16 está prevista una gala benéfica ecuestre para la asociación «Tus manos son mis manos», de Carla Maronda.

Ambiente en uno de los espectáculos musicales por la noche. / Agustí Perales Iborra

Como viene siendo habitual, la Feria contará con cinco espacios escénicos, a los que hay que sumar también el del Gastro Rod-arte. La Murta se convertirá este año en el Festival de Festivales. El sábado 16 tendrá lugar el concierto de la Nit Jove con Figa Flawas, Julieta, Mushkaa y Quinto; la noche del 17 estará dedicada al electrolatino con Danny Romero, Dasoul y José de Rico. El martes 19 llegará el festival de Remember con Corona, Maria Dacal & Eva Martí, Sensity World, New Limit, Javi Boss, Miguel Serna e Ismael Lora.

Espectáculos

Además, también está previsto un espectáculo del gran circo acrobático de China y la actuación de The Beatles Symphonic Fantasy; la actuación de la orquesta Máxima, y la cena de personas jubiladas y pensionistas con la actuación posterior de DJ Mayte y Dúo Sincronía. El Festival al Ras contará con el show SOS y DJs locales. La actividad finalizará el día 18 con la Fiesta de Los 40 Club Sessions, ya que el día 19 la fiesta para los más jóvenes se trasladará a la fiesta de las paellas. También volverá a ser protagonista el mejor teatro, pero antes, el 15 de agosto, se podrá disfrutar de una nueva edición del Festival de la Canción con la prometedora artista valenciana La Mari.

Los más pequeños volverán a ser protagonistas en el patio del CEIP Martínez Bellver, con espectáculos infantiles desde el día 16 hasta el día 19. Por último, los jardines del Palasiet albergarán la programación vinculada a las asociaciones y artistas locales. Habrá sainetes a cargo de las comisiones falleras los días 15 (Sant Jordi y Selgas) y 19 (Sant Feliu y El Cid – Plaça de la Trinitat). El día 16 será el turno de Los Saitis, grupo de versiones pop-rock; el 17 tendrá lugar el concierto-homenaje a Bruno Lomas y el 18 actuará el grupo indie Rincón Clandestino.

A nivel deportivo, del 26 de julio al 3 de agosto se disputará el XLVI Torneo Orysol en el club de campo Bixquert. Al terminar, tendrá lugar la XVII Matinal Motera en la Estación de Autobuses, como preludio del 72º Trofeo de Velocidad Fira d’Agost del día 15, el circuito urbano más antiguo de todo el país. Del 7 al 17 tendrá lugar el XXXIX Open Frontenis Fira d’Agost en el club San Patricio; del 8 al 10 el XLIII Trofeo de Tiro Olímpico en el campo de Tiro La Plana de l’Alcúdia de Crespins; el lunes 18 el XXXVI Trofeo de Ciclismo Fira d’Agost y el martes 19 el XIV Torneo de Tenis de Mesa.

La Fira del Bestiar, germen de la fiesta de Xàtiva. / Agustí Perales Iborra

Una Fira más inclusiva

La Fira continúa también con su apuesta por una programación más accesible para incentivar el respeto mutuo y la integración. Una de estas acciones es la feria sin ruido, organizada junto a la asociación AXATEA, que se celebrará el día 18 de agosto de 10 a 13 y de 18 a 22 horas, para que las personas con Trastorno del Espectro Autista puedan disfrutar con todas las garantías.

Por otro lado, la Feria también sigue apostando por campañas como el «Estima’m bé» para fomentar las relaciones sanas de pareja y el «No es no» para promover una Feria libre de agresiones sexistas. En este sentido, habrá puntos violeta para ayudar a las víctimas ante cualquier tipo de agresión sexual o LGTBI-fóbica, y contarán con personal formado en identificación, prevención y actuación ante este tipo de situaciones.