"Hemos tenido suerte porque los accesos al río Fraile están restringidos"

Sobre la una del mediodía de hoy se ha declarado un incendio forestal en Bicorp, en las inmediaciones del río Fraile. El riesgo de incendios es "extremo" para la jornada de hoy. Desde el 112 confirman que se han movilizado diversos medios aéreos y humanos hasta la zona. Así, están actuando siete medios aéreos y tres unidades helitransportadas, dos unidades de bomberos forestales y dos autobombas y una dotación y una brigada del Consorci de Bombers. También se han movilizado Policía de la Generalitat en la zona.

El foco está emplazado en una zona de elevado paso humano durante el verano, ya que el río Fraile y sus inmediaciones es un lugar muy visitado por los excursionistas. Sin embargo, el Ayuntamiento ha restringido para la jornada de hoy el paso por las pistas forestales. También se ha decretado el cierre del aparcamiento del Benefetal. La medida está vigente desde este jueves, 14 de agosto, hasta el próximo 18 de agosto. Y ha sido clave para que se minimizaran los riesgos por el incendio originado hace media hora.

Nuria Mengual, alcaldesa de Bicorp, ha atendido a Levante-EMV y ha comentado que hay un notable movimiento de medios en la zona: "Me han llamado desde Subdelegación del Gobierno para informarme del incendio. Me han pedido que evacuáramos la zona del camping. Ayer por la tarde sacamos un decreto para restringir el paso por las pistas forestales y cerramos el parking del río Fraile hasta el lunes 18, que es hasta cuando está vigente la alerta 3. Hemos tenido suerte porque los accesos estaban restringidos y, por ello, no había nadie en el río. Habíamos puesto puntos de control para informar a posibles visitantes. Y es verdad que esta mañana había bastante movimiento".

"La gente responsable de la zona de la acampada me han comentado que están pasando unidades aéreas por la zona. Allí hay una balsa antiincendios y pueden descargar bastante agua. También me han dicho desde Subdelegación que iban a enviar unidades de la Guardia Civil y dotaciones del incendio de Teresa, que está bastante cerca", ha comentado Mengual.