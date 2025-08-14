"Es un honor compartir homenaje con Bernat Martínez"

Este 15 de agosto se celebra el Trofeu de Velocitat de la Fira de Xàtiva, ¿qué novedades podrán encontrar este año los asistentes?

En mi caso llevaremos dos motos representativas de aquella época con las que gané para que puedan verlas in situ y hacerse fotos con ellas: la Derbi Metrakit y la MBA de la escudería Avidesa. Hace 50 años de la primera carrera que gané aquí en Xàtiva en el año 1975.

¿Por qué esta cita del motor un imprescindible del calendario?

Se trata de la carrera urbana de motociclismo más antigua de España. Hace años en València se disputaba una carrera cada domingo y la de Xàtiva era la más importante, a la que no podía fallar ningún corredor o aficionado a las motos. La prueba, que este año celebra su 72ª edición, es muy especial para la Comunitat Valenciana. Cualquier corredor se sentía honrado de poder participar en el Trofeu de Velocitat y así sigue siendo. Despierta muchísimo interés y cada año por estas fechas Xàtiva está a reventar de gente.

Vicente Ferrer, con el número 28, en su primera carrera ganada en 1975 en Xàtiva. / v.m.

¿Qué la hace tan especial?

Xàtiva es un fiestón, es una cita veraniega en la que rugen los motores para hacer las delicias de los aficionados. Poder ver a pilotos de renombre o las Supermotard es todo un espectáculo. El circuito actual de la prueba es exactamente el mismo que el que gané hace 50 años y eso lo convierte en un evento muy especial, sobretodo para los veteranos. Seguro que vendrán pilotos de aquella época y recordaremos aquellas bonitas batallas vividas.

Este año la carrera rinde un doble homenaje: a usted y al piloto fallecido Bernat Martínez.

Hace diez años que Bernat Martínez (Alberic, 1980) perdió la vida en un trágico accidente durante una carrera del campeonato americano AMA de Superbikes. Para mi es un honor compartir homenaje con él. Lo conocí cuando era niño a él y a su familia, a la que adoraba, incluso llegué a correr con su padre alguna carrera. La noticia de su fallecimiento fue muy dura para la afición española y el público internacional que le seguía de cerca.

¿Qué significa para usted regresar a Xàtiva, el lugar donde ganó su primera carrera en el año 1975?

Después de 50 años, para cualquier piloto cumplir medio siglo de su primera victoria es para celebrarlo a lo grande, y con quién mejor que con esta magnífica afición. La carrera de Xàtiva de 1975 fue la primera victoria de muchas, al año siguiente gané 16 carreras. Fueron unos años muy bonitos, la mejor época de mi vida hasta que me retiré en el año 1981 y le dé mi moto a Jorge Martínez ‘Aspar’. Una curiosidad es que corrió con ella y ese año ganamos el Campeonato de España.

Dígame un recuerdo que se le quedó grabado de ese día.

La vuelta de honor fue una locura entre los vítores de la gente que me vio ganar. Uno de mis mejores amigos de hizo parar y me acompañó a dar una vuelta subido en la moto. Fue todo un espectáculo.

Vicente Ferrer y uno de sus mejores amigos, dando una vuelta en moto tras la victoria de 1975. / v.m.

¿Qué consejo les daría a los pilotos que participan en la prueba de este año?

Que se empapen del calor del público, que te lleva en volandas. Correr en Xàtiva tiene algo especial.