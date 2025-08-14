Licitan tres obras en los polígonos de Ontinyent por un millón de euros

El Ayuntamiento de Ontinyent ha sacado a concurso público la licitación de tres nuevas obras que invertirán cerca de un millón de euros en mejoras a los polígonos industriales del Pla, el Altet y Sant Vicente. Las condiciones están publicadas a la Plataforma de Contratación del Estado, y el plazo de presentación de ofertas finalizará en los tres casos el próximo 2 de septiembre a las 23:59 horas.

Para financiar las actuaciones, el consistorio contará con una subvención de 760.000 euros del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), que sumada a la aportación municipal permitirá lograr una inversión global próxima al millón de euros.

El regidor de Territorio, Óscar Borrell, ha explicado que estas actuaciones «forman parte del trabajo constante del gobierno municipal para contribuir al desarrollo económico y a la mejora de las infraestructuras industriales, una línea de acción que en los últimos años ya ha supuesto la inversión de casi 10 millones de euros a nuestros polígonos».

Según Borrell, «invertir en polígonos es invertir en ocupación, competitividad y futuro para Ontinyent, y estas obras son un paso más en este camino». En el caso del polígono del Altet, el proyecto de «Mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios» sale a concurso por 311.807,95 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de seis meses. La actuación permitirá mejorar la red hidráulica mediante el cambio de las bombas de autopropulsión de agua potable. Además, se renovará el pavimento, se plantará nueva vegetación y se actualizará la señalización de las naves, aspectos que hasta ahora no estaban cubiertos. En cuanto al polígono de Sant Vicent, la “Mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios – fase VI» tiene un presupuesto de licitación de 282.172,46 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

Se prevé la prolongación de la vía ciclopeatonal desde el nuevo puente del Camí Vell de Xàtiva hasta la avenida de València, creando un circuito que permita a los trabajadores y visitantes desplazarse a pie o en bicicleta dentro del polígono, conectando zonas como la curva de Salvador y la antigua OTK. También se mejorarán los accesos al camino de servicio que conduce a la ermita de San Vicent en este proyecto.

Finalmente, en el polígono del Pla, la «Mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios – fase VII» cuenta con un presupuesto baso de 334.157,56 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de seis meses. Incluye la repavimentación del camino de la Font Santa para mejorar los accesos, así como actuaciones comunes a los tres polígonos, como la sustitución de las luminarias de vapor de sodio por tecnología LED, que permitirá un mayor control del consumo energético y una mejor eficiencia. Además, se instalarán fuentes de agua para ponerlas a disposición de las personas usuarias de los polígonos.