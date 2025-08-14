L'Olleria presenta 600 firmas a la Delegación del Gobierno solicitando más recursos en seguridad

Más de 600 firmas para reclamar a la Delegación del Gobierno más recursos en seguridad. El Ayuntamiento de l’Olleria trabaja para atajar la problemática de casos de inseguridad ciudadana registrados en las últimas semanas y ha presentado 600 firmas recogidas entre el vecindario pidiendo más efectivos de la Guardia Civil. El alcalde, Ramón Vidal, entregaba este martes las firmas recogidas al subdelegado del Gobierno, José Rodríguez, durante la reunión de la Junta Local de Seguridad, convocada para establecer los protocolos de trabajo conjunto entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la Policía Local y el dispositivo de seguridad para las próximas fiestas patronales y de Moros i Cristians, que vivirán sus días grandes a finales de este mes de agosto y principios de septiembre(el 30 de agosto es la Entrada de Moros i Cristians), aunque el próximo fin de semana ya comienzan los actos taurinos.

El alcalde expresaba ayer su satisfacción por el desarrollo de la reunión y afirmaba que “ha sido muy productiva”, destacando la predisposición de la Subdelegación del Gobierno a atender las demandas de la localidad. Vidal aseguraba una mayor presencia de efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local en la población y pedía también a la ciudadanía “prudencia y tranquilidad, y que dejen trabajar a las fuerzas y cuerpos de seguridad en la investigación" de los casos ocurridos. L’Olleria ha sufrido en las últimas semanas sucesos de robos, altercados y peleas que han provocado un revuelo entre los vecinos, que reclaman medidas para acabar con la problemática. El alcalde expone las acciones que se están llevando a cabo, como la reunión de este martes de la Junta Local de Seguridad y otros encuentros entre fuerzas y cuerpos de seguridad las pasadas semanas, y apunta que hay previsto otro encuentro, abierto a todos los vecinos y vecinas del pueblo que quieran asistir, con la Guardia Civil y el ayuntamiento, para “definir más actuaciones a llevar a cabo y escuchar las propuestas y las demandas de la gente. Es importante escuchar a la ciudadanía”, manifestaba Vidal. Esta reunión con la Guardia Civil y el vecindario aún no tiene fecha, pero el primer edil confía que la próxima semana pueda concretarse.

Reunión de la Junta Local de Seguridad de l'Olleria el pasado martes. / Ajuntament l'Olleria

La Mesa de Coordinación de Seguridad de l’Olleria también ha establecido la coordinación policial y durante las próximas fiestas habrá más presencia de la Guardia Civil, de la Policía Autonómica y la Policía Local, según avanzaba el primer edil, que también confirmaba la contratación, por parte del ayuntamiento, de seguridad privada para las discomóviles previstas durante las fiestas, unos actos de afluencia masiva de personas.

El alcalde explicaba que, como en los tres años anteriores, durante las próximas fiestas de l’Olleria se mantendrá el servicio de acompañamiento a mujeres “que tengan miedo, para que se sientan seguras”; habrá puntos Violeta en las discomóviles, también habrá refuerzo policial y seguridad privada. El alcalde ponía de manifiesto que desde el ayuntamiento “seguimos trabajando por la seguridad de nuestro vecindario”. Tal como ha venido avanzado este diario, tras el repunte de casos de inseguridad ciudadana, el Ayuntamiento de l’Olleria había solicitado más efectivos de la Guardia Civil, ya que el cuartel de la localidad cuenta actualmente con cinco agentes y el alcalde alertaba que “solo una patrulla, y algunas veces ninguna, custodia toda la zona, que abarca, además de l’Olleria, pueblos de la Vall como Aielo de Malferit o Montaverner”. La Policía Local de l’Olleria cuenta con tres agentes.

A la Junta Local de Seguridad celebrada en l’Olleria el pasado martes asistieron, además del subdelegado del Gobierno, José Rodríguez, y el alcalde, Ramón Vidal, la jefa de la Unidad de Coordinación de Violencia sobre la Mujer, Carla Mercè, representantes de la Guardia Civil y la Policía Nacional, el jefe de la Policía Local, Aureliano Candel, el secretario, Juan Carlos Samper, y los regidores Daniel Semper, Rubén Morrió, Aida Giner, Juan Ricardo Ruano y Nereida Mompó.