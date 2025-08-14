Ontinyent amplía la oferta gastronómica y de ocio en fiestas con el Museo Textil como epicentro

Ontinyent ampliará la oferta gastronómica y de ocio para las primeras fiestas de Moros y Cristianos con la declaración de Interés Turístico Internacional. Se contará con una serie de novedades con el Museo del Textil como epicentro, pero también en otros espacios como el Parque Mestre Ferrero, que eran presentadas este jueves en el mismo Museo del Textil. El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha destacado la importancia de diferenciar esta edición de las anteriores, aprovechando el reconocimiento internacional obtenido. Ha subrayado que el objetivo “era que las fiestas no serían un año más, sino que se notara el ambiente especial que comporta este título”. Por eso “hemos trabajado para crear una marca propia, diversificar espacios y ofrecer una programación variada y de calidad que responda al reto de atraer más visitantes, colaborando con la Sociedad de Festeros y los profesionales de la restauración”.

Presentación de la oferta gastronómica y de ocio de Ontinyent para las fiestas. / Ajuntament Ontinyent

Àngels Muñoz, regidora de Feria, Fiestas y Tradiciones, explicaba que del 21 al 25 de agosto el Museo Textil se convertirá en el epicentro de una amplia oferta de actividades, con una zona de música en directo y gastronomía en el patio superior y una ludoteca infantil con más de 15 juegos gigantes y monitores durante todo el día. La oferta musical arrancará el jueves 21 a las 12 del mediodía con la inauguración del espacio, a cargo del grupo Dancing Peppa, una banda de swing con jazz clásico; a las 8 de la tarde, Siopara Band ofrecerá un concierto de versiones de pop rock e indie; viernes 22 a mediodía, Ubangi Stomp llevará el rock and roll de los años 50, mientras que el sábado 23 la charanga Baloos Band de Elda animará el ambiente festivo. El domingo 24, Pickin Boppers ofrecerá una actuación de blues y rock and roll, y el lunes 25 la charanga El Dólar cerrará la programación con música durante todo el día.

Todos los horarios han sido coordinados para complementar los actos de la Societat de Festers, garantizando que festeros y no festeros puedan disfrutar de la programación completa. Muñoz también ha destacado una actividad especial para familias el sábado 23 por la mañana, con un tobogán de agua gigante en el Museo Textil. Además, se inaugurará una exposición del artista Dulk en el mismo museo, que abrirá sus puertas el lunes 18 de agosto y ofrecerá una propuesta cultural de primer nivel para todos los públicos. Igualmente, durante toda la semana, el Museo del Textil también acogerá un punto de información turística oficial para visitantes y residentes, con información sobre las fiestas, servicios y propuestas culturales.

En cuanto a la gastronomía, Héctor y David Francés, del grupo NAC, han explicado que gestionarán una zona al Museo Textil con una oferta de cinco tapas en formato de mercado, disponible de 11 de la mañana a 1 de la madrugada. Otra novedad destacada será el espacio en el Parque Mestre Ferrero el viernes 22, durante la Entrada. Esta zona, abierta de 18:00 horas hasta la madrugada, contará con una pantalla gigante para seguir las entradas en directo, permitiendo a los asistentes disfrutar del acontecimiento mientras consumen comida rápida. Lluís Martínez, del grupo Bamboo Eventos, ha explicado que ofrecerán los bocadillos ganadores del concurso morocristiano, además de una hamburguesa especial. Para facilitar el acceso y evitar colas, se pondrá a disposición un enlace de venta previa con descuento, que se publicitará en las redes sociales del Ayuntamiento, La Grande y la Sociedad de Festeros.

Ricardo Calabuig, presidente de la Societat de Festers, ha valorado muy positivamente estas iniciativas, destacando que “son esenciales para dotar las fiestas de los servicios necesarios para un acontecimiento de interés turístico internacional. Estas propuestas no solo enriquecen los actos tradicionales, sino que también atraen más público durante toda la semana, no solo el día de las entradas”. Finalmente, Àngels Muñoz ha anunciado la instalación de baños portátiles asistidos con personal de limpieza, ubicados en la calle Músico Vert y a la altura del Mestre Ferrero, abiertos desde el jueves 21 por la tarde hasta el lunes 25 a las 5 de la madrugada. Además, se dispondrá de baños adicionales al Museo Textil, la Casa del Delme y otros puntos, información que se publicará en las redes sociales.