"Si vuelvo a ver a las mismas ladronas en la Fira de Xàtiva alertaré a todo el mundo"

Ocurrió ayer, más o menos a las doce y media del mediodía. Los responsables de la administración Casa Carmina de Xàtiva evitaron un robo a una persona mayor. Desde hace unos meses se están registrando en las comarcas de interior diversos casos en los que los "cacos" utilizan métodos como el "abrazo cariñoso", que consiste en acercarse a las víctimas, simular un saludo de afecto y robarles la cartera o alguna pieza de joyería. O un reloj. Aunque las variaciones del "modus operandi" son muchas. El objetivo suelen ser las carteras o piezas de joyería de valor. Usualmente, las víctimas son personas mayores, previamente identificadas por los ladrones, que nunca operan solos.

El incidente de ayer fue denunciado a la Policía Local. Xàtiva ya está inmersa en la celebración de la edición 2025 de la Fira y se espera un alud de visitantes. El aumento de la presión humana en un sitio concreto durante un período determinado también conlleva un incremento de los incidentes de este tipo.

María de la Merced, responsable de la administración, fue quien evitó el robo: "Eran las doce y media. Había un señor mayor que viene todas las semanas y llevaba su bolsito, como una riñonera. No había más clientes. Entraron dos mujeres, pero hacían como si no fueran juntas. Me extrañó que se acercaran tanto al señor, cada vez más. Una de ellas se quitó un gorro de paja y lo utilizaba como pantalla para meter la mano en el bolsito. Y yo estaba mirando. Lo vi tan claro que empecé a gritar 'ladrona, ladrona', mi marido me oyó y salió del despacho que tenemos dentro", explica a este diario.

"La chica que estaba detrás llevaba unas gafas de sol, que no se quitó. Al oír mis gritos, salieron a la calle, pero tan tranquilas. Empecé a gritar y se fueron. Vi que con ellas iba un señor que estaba sentado en un banquito. Estaba como controlando y vigilando. Estaba muy nerviosa y comencé a gritar. Se fueron andando, tan tranquilos. Llamé a la Policía Local y sé que había llamado alguien más, porque me dijeron 'otra vez'. Al menos este robo se evitó, porque era a un señor mayor y me dio mucho coraje. De todas formas, tengo sus caras grabadas. Que no las vea por la Fira, porque lo tengo clarísimo. Pienso gritar 'ladrona, ladrona'...", apostilló la responsable del establecimiento.

En una publicación compartida en redes sociales, añaden una descripción física de las presuntas ladronas: "Son extranjeras, rubias tintadas , pelo largo, una de ellas lleva un sombrero de paja y la otra pelo largo también y gafas de sol".