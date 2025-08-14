Xàtiva presenta en un expositor sostenible la campaña ambiental "Garrot als residus: recicla"

El Ayuntamiento de Xàtiva ha presentado este jueves el expositor Xàtiva Sostenible, un estand en el que un equipo de educación ambiental ofrecerá información relativa a la gestión de los residuos en la localidad durante la Fira d’Agost. Con el lema “Garrot als residus: recicla”, el consistorio inicia una campaña de concienciación ambiental y refuerza así la transparencia y la información del nuevo servicio de residuos que gestiona FCC.

Presentación de la campaña de reciclaje en la Fira de Xàtiva. / Ajuntament Xàtiva

El expositor estará atendido por un equipo de educación ambiental compuesto por dos personas, de 10:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 20:00 h. La ciudadanía conocerá los detalles sobre la correcta separación de residuos y su adecuada disposición en los contenedores correspondientes, así como la importancia de contribuir a una ciudad más limpia y sostenible. Como parte del componente festivo, se entregarán pulseras conmemorativas de la Fira d’Agost, vinculando la identidad local con el compromiso ambiental, además de guías informativas sobre el correcto depósito de residuos en Xàtiva y consejos para llegar a ser personas consumidoras responsables.

El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha señalado que se ha aprovechado la visibilidad que da la Fira de Xàtiva “para lanzar mensajes sobre el medio ambiente y la gestión municipal de los residuos a la ciudadanía y a las personas que nos visitan”. La novedad de este año es este espacio Xàtiva Sostenible, “donde el reciclaje y el debate sobre la gestión de residuos están presentes en nuestra Fira. Hemos hecho una apuesta decidida por el reciclaje en un momento en el que la ciudad será visitada por centenares de personas a través de una campaña novedosa”, ha remarcado.

La concejala de Cultura Festiva, Gestión de Residuos y Limpieza Viaria, María Beltrán, ha destacado que para acercar más estas cuestiones sobre residuos a la ciudadanía “se va a sortear una cena y una noche de hotel para dos personas en el Hotel Montsant entre las personas que depositen en el estand de Xàtiva Sostenible una botella de plástico”. “Animamos a todo el mundo que mantenga limpia la Fira de Xàtiva, que colabore con la sostenibilidad y que deposite su botella de plástico en el expositor que se ha colocado en la puerta del ayuntamiento”, ha concluido.

Panel sostenible de la campaña "Garrot als residus" en la Fira de Xàtiva. / Ajuntament Xàtiva

Xàtiva Sostenible

Xàtiva Sostenible es la marca del servicio municipal de limpieza y recogida de residuos de Xàtiva, cuyo objetivo es transformar la gestión de los residuos urbanos en la ciudad. Este proyecto promueve un cambio de mentalidad y actitud en la ciudadanía, fomentando la prevención, la reducción en origen, la reutilización y una gestión adecuada de los residuos domésticos.

Entre los servicios que ofrece se encuentra el servicio de poda, la recogida de voluminosos, la recogida separada, la gestión del cartón comercial, así como otras acciones encaminadas a convertir Xàtiva en un municipio más limpio y sostenible. Para más información sobre la feria y otras iniciativas, se puede consultar la página web oficial: www.xativasostenible.com.