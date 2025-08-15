Más de 4.000 personas abarrotan la carrera urbana de motos en Xàtiva

Xàtiva ha acogido hoy la 72ª edición de su Trofeu de Velocitat Fira d’Agost, la carrera urbana más antigua de España. Más de 4.000 personas -según la organización- han apostado por adquirir una entrada y acudieron a la ciudad para disfrutar de uno de los eventos más multitudinarios de los festejos de cada año.

El universo de las dos ruedas no duda a la hora de volcarse con la prueba setabense, en la que también se ha rendido homenaje este año al piloto Bernat Martínez -fallecido hace 10 años en Laguna Seca, una leyenda del circuito- y a Vicente Ferrer, otro de los grandes nombres asociados a la historia de la prueba celebrada en la Costera.

Desde primera hora de la mañana, los accesos a las arterias en las que se celebraba la carrera se vieron atestados de público.

José Luis Berenguer, presidente de la Federación Valenciana de Motociclismo, ha destacado las bondades de la cita: «La de Xàtiva es la única carrera que tiene una facilidad innata para conseguir que haya mucho aficionado presente. No podemos olvidar, además, que toda la población se vuelca con la prueba motociclista». «·Es cierto que en los últimos tiempos se ha introducido la categoría Supermotard como aliciente, pero aquí prima la velocidad tradicional valenciana. La Supermotard se ha metido para dar espectáculo. Aunque aquí lo importante es Xàtiva, su circuito, sin más», prosiguió.

82 pilotos

Berenguer confirmó que este año han participado 82 pilotos: «Hemos replicado el modelo de funcionamiento de otros años. Ya se sabe: lo que funciona no lo toques». Y refrendó su apuesta por la tradición: «El purismo nos hace pedir que Xàtiva -con su historia- vaya hacia el clasismo. Las calles están llenas. La taquilla es buena, con 3.000 o 4.000 personas, que son muchas. Reunir a la gente para que venga no es fácil. Siempre digo que en total -entre taquilla y público local- pueden haber cerca de 20.000 personas aquí hoy. Y creo que no me equivoco».

Antonio Sarrión, presidente de Moto-Ruta Xàtiva, confirmó que la asistencia este año ha sido muy alta y destacó el trabajo de todos los que han ayudado a que se celebre la cita: «Más de 100 personas participan en el dispositivo de la carrera. Hablo no solo integrantes del club, sino también de auxiliares, montadores o personal de seguridad. Hay mucho trabajo detrás. Habremos vendido unas 4.000 entradas en taquilla. Somos la carrera más antigua de España, se ha trabajado mucho durante muchos años. Y vemos que la gente responde de forma positiva año tras año», comentó.

Por su parte, Roger Cerdà, alcalde de Xàtiva, destacó el trabajo conjunto realizado durante los últimos tiempos para que la prueba siga viva: «Es uno de los actos más emblemáticos de la ciudad y de su Fira d’Agost, sobre todo hablamos de uno de los actos en los que se ha apostado por la seguridad como elemento clave».

«Hay que agradecer los esfuerzos realizados por la Federación Valenciana de Motociclismo y el club Moto-Ruta para que no haya percances en una prueba como esta. Esta es la manera de trabajar que nos permitirá mantener el circuito dentro de la ciudad . Seguiremos trabajando para hacerlo así», declaró el primer edil.

Ganadores

Por lo que respecta a los ganadores, Israel Escalera, Lucas Torres y Aitor Cremades subieron al podio en Supermotard. Cremades repartió entre los pilotos cerca de 200 pegatinas en recuerdo de Abel Ramos, vicepresidente del Club de Moto Bañezaño, que perdió la vida mientras ayudaba como voluntario en los incendios de León.

Juan Ribera, Jordi Gorba y Álex Avellaneda ganaron en la categoría 80 pro. Jorge Cabanes, Enrique Hernández e Isidro Tarraso triunfaron en clásicas. Y Francisco Apontes, Isidro Tarraso y Vicente Rocher se subieron al podio en la categoría de automáticas 80 gp.