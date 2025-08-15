Más de un año de espera para una vivienda tutelada en Xàtiva

Más de un año esperando una plaza en una vivienda tutelada supervisada. El Síndic de Greuges ha puesto de manifiesto el retraso de la Conselleria de Servicios Sociales en atender la solicitud de una persona dependiente que demanda este servicio de atención residencial, preferentemente en Xàtiva, desde mayo de 2024. Ante la demora de la conselleria a resolver la petición, la madre de la persona afectada recurrió al defensor del pueblo valenciano, Ángel Luna, para pedir su intermediación.

La persona dependiente solicitó el 27 de mayo de 2024 nuevas preferencias en el expediente de dependencia, pidiendo el servicio de atención residencial en una vivienda tutelada supervisada. Mostró su preferencia por las viviendas tuteladas de Aspromivise de Xàtiva, y por detrás de esta primera opción apuntaba las viviendas del Trèvol i Gomis de Ontinyent y las de Espurna de Gandia. También pedía plaza en los centros ocupacionales de estas mismas entidades. Ante la falta de respuesta por parte de la conselleria, la madre de la persona dependiente acudió al Síndic de Greuges, presentando una queja el pasado 2 de abril. La progenitora exponía en su queja que en julio del año pasado solicitaron la tramitación preferente, debido a la delicada situación que se vivía en el domicilio familiar por la situación de la dependiente, que había estado acudiendo a un centro ocupacional hasta que tuvo que abandonarlo, después de haber accedido al mercado laboral a través del programa autonómico Empuju. Pero no pudo acabar el contrato y actualmente “está de baja por depresión y quiere abandonar el domicilio”, exponía la familia.

Centro ocupacional La Costera-Canal de Aspromivise en Xàtiva. / Perales Iborra

El Síndic solicitó en abril a la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda que le remitiera el informe de este caso en el plazo de un mes. Cuando se agotaba el plazo, la administración autonómica pidió a Luna una ampliación de ese plazo, pero el Síndic la denegó exponiendo que “se basaba en el hecho de que la gestión de los expedientes de personas con discapacidad estaba afectada por el elevado número de solicitudes, cuando, en realidad, el objeto de la queja no es un expediente de discapacidad”, exponía el defensor valenciano.

La conselleria remitió el informe el pasado mes de junio, fuera de plazo, y justificaba el retraso en la resolución de la revisión para concederle un servicio de atención residencial en la lista de espera para acceder a este servicio. “Se está analizando la disponibilidad de plaza en viviendas tuteladas y cuando exista una disponible que se ajuste a las necesidades de la persona interesada se pondrá en su conocimiento”, señalaba la conselleria en su informe. También detallaba la lista de espera y apuntaba que para las viviendas tuteladas de Aspromivise de Xàtiva, la persona afectada ocupaba la primera posición en la lista de espera. En las del Trèvol i Gomis era la segunda en espera, igual que en las de Gandia. Para los centros ocupacionales, su puesto en la lista de espera era el segundo en el CO La Costera-Canal de Xàtiva, el primero en el CO Trèvol de Ontinyent y el cuarto en el CO Espurna. La conselleria también ponía de manifiesto que “no se puede estimar el tiempo para resolver la plaza en los centros solicitados porque no se puede prever cuando se producirá una vacante en alguno de estos centros”, aunque reconocía la “urgencia” del caso expuesto y aseguraba que “su ingreso tendrá prioridad respecto a la lista de espera ordinaria”.

El Síndic de Greuges evidencia el incumplimiento de la Conselleria de Servicios Sociales, al no resolver en el plazo de seis meses la revisión del PIA de la solicitud de nuevas preferencias de la persona dependiente realizada en mayo de 2024, así como el incumplimiento de ofertas alternativas a la espera de la resolución, ya que la conselleria, según el Síndic, no ha ofrecido, como medida sustitutiva de la plaza pública, la posibilidad de percibir una prestación económica vinculada al servicio residencial de garantía. El Síndic pide que, ante la falta de plazas pública, ofrezca a la persona dependiente esta prestación vinculada de garantía y reclama que, después del tiempo transcurrido desde que registraron la solicitud hace más de un año y ante la “urgencia” de la misma, se proceda a la resolución de las nuevas preferencias con el reconocimiento del servicio de apoyo personal y cuidados en vivienda tutelada.