El Esmorzar de la Llàgrima, la presentación de cargos y el Pregón abren la Setmana Gran de fiestas de Ontinyent
El reconocido coreógrafo ontinyentí Marcos Morau pronunciará este domingo el discurso que anuncia la llegada de las fiestas
El viernes y el sábado habrá actos previos con el Ball dels Llauradors y la visita a las residencias de mayores
El Esmorzar de la Llàgrima, la presentación de cargos y el Pregón abrirán este domingo la “Setmana Gran” de fiestas de Moros y Cristianos de Ontinyent 2025. Las actividades, sin embargo, empiezan ya este viernes con el Ball dels Llauradors, que recorrerá desde las 22:30 horas las plazas de Baix, Sant Roc, Mayor y Latonda, con 7 piezas interpretadas por los festeros en movimientos. Así mismo, sábado a las 9 los cargos festeros visitarán las residencias de mayores de Ontinyent.
El inicio “oficial” de la Setmana Gran será en la jornada de domingo, jornada en la que la Societat de Festers dará inicio a las 9:00 horas con una misa en recuerdo de los festeros y festeras difuntos, en la ermita de Santa Anna, desplazándose los presentes posteriormente para asistir en el salón de actos de la Societat de Festers, donde tendrá lugar el emotivo acto del Emorzar de la Llàgrima. En este acto se rinde homenaje a los festeros y festeras difuntos durante el último año, y donde el alcalde, Jorge Rodríguez, y el presidente de Festers, Ricardo Calabuig, impondrán medallas a los primeros Trons de las fiestas de este año, así como las insignias a los capitanes, abanderados y embajadores. Además, se repartirán también distinciones a los festeros que se han hecho merecedores de un reconocimiento público como el de Primer Tro d'Honor o insignias de plata de la Societat de Festers.
En la noche de domingo, a partir de las 22:30 horas, tendrá lugar a los pies del Castell de fiestas de la Plaza Mayor el acto de Presentación de Cargos 2025, después del cual tendrá lugar el Pregón de Fiestas, que este año estará a cargo del ontinyentí Marcos Morau, uno de los coreógrafos más reconocidos en el panorama internacional. Además del Premio Nacional de Danza, también ha sido nombrado Caballero de la Orden de las Artes y Letras por el ministerio de Cultura de Francia. Sus creaciones han sido representadas en más de 30 países. De la intervención de Morau, la Societat de Festers avanzaba que “no va a ser solo un discurso, sino una experiencia creativa planteada para emocionar y poner en valor el arraigo cultural y artístico de las fiestas".
