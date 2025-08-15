«La Fira de Xàtiva nació con la compraventa de animales, es el origen de todo»
Roger Cerdà, alcalde de Xàtiva, destaca la importancia histórica de la cita coordinada en el pabellón de Voleibol hasta el 17 de agosto
Varios equipos veterinarios velan por el buen estado de los animales
Xàtiva se encuentra inmersa en la edición 2025 de su Fira. La ciudad ya se viste de gala para conmemorar el 775º aniversario de un evento que cada año trae miles de visitantes hasta la capital de la Costera. Como viene siendo tradición, durante el primer día se coordinó la visita oficial de las autoridades municipales y de la Reina y su corte de honor a la Fira del Bestiar, que hasta el próximo 17 de agosto tendrá lugar en las instalaciones del pabellón de voleibol.
Roger Cerdà, alcalde de la localidad, recordó la importancia de la tradición, destacando que el evento de compraventa de animales es el origen de todo: «La Fira del Bestiar es el origen de nuestra Fira, que tiene 775 años y es la más antigua de la Comunitat Valenciana. Nació con la vocación de intercambio y compraventa de los animales que se utilizaban en las tareas del campo, sobre todo. La verdad es que esa tradición ha ido evolucionando, aunque en este momento aún se mantiene, pero más residual. La Fira del Bestiar se ha complementado con otras actividades relacionadas con los animales, como el tiro y arrastre o las exhibiciones ecuestres. La ciudad se transforma durante estos días, pero todo nace de la Fira del Bestiar», expuso.
Consultado sobre las previsiones de ola de calor que apuntan a prácticamente todos los días de festejos, Cerdà explicó que «nosotros estamos bastante acostumbrados a que en Fira haga calor, es un elemento más. Se han acordado todas las precauciones para los animales con los veterinarios. En las horas centrales del día se limitan las actividades. No es raro que en Xàtiva en el mes de agosto, a partir del 15, haya días de calor intenso». «Puede ser que haya gente preocupada. Los fireros todos los años tienen al principio algo de miedo por los cambios o por el calor. El año pasado, por ejemplo, vinieron casi 200.000 personas, viene gente de toda la provincia e, incluso, de Alicante. Hacemos lo posible para que todas las actividades sean un atractivo, para atraer a la mayor gente posible. Queremos que los fireros se vayan contentos», apostilló Cerdà.
Irene Díez, Reina de la Fira, invitó a todo el mundo a acudir hasta la capital de la Costera: «Ahora ya estamos en Fira, espero todos los actos con ganas».
«Este año hay más caballos»
Luis Aparicio es el responsable del centro hípico La Font del Saladrar y uno de los organizadores del evento. Ayer atendió a Levante-EMV y explicó que en la edición 2025 hay más animales: «Habrá unos 40 en boxes y en corraletas unos 100; más los que participan en el tiro y arrastre. Creo que este año se ha potenciado la compraventa, ha ido a más».
«Siempre hacemos las mismas actividades. El tiro y arrastre y las exhibiciones de doma también llaman mucho la atención. El público responde, hay mucho paso de gente, aunque es difícil de cuantificar», expuso. Consultado por el posible precio de un caballo en la Fira del Bestiar, no quiso mojarse: «Es lo mismo que un coche. Puede salirte gratis si te lo regalan o hasta lo que quieras gastarte. Eso sí, todos los animales están revisados por los veterinarios. Hay un especialista contratado por el Ayuntamiento, otro de la cámara agraria y los que traen los propios ganaderos y profesionales presentes».
Germán Lluch es uno de los tratantes más veteranos de la cita, erigiéndose como uno de los portavoces del colectivo. Ayer destacó que «este año veo más movimiento, parece que hay más afición. En mi caso, por ejemplo, vendí ocho caballos en 2024, fue un buen año, espero que este también lo sea»
«Nosotros venimos en grupo el día 13 y no nos vamos hasta el final. Estamos todo el día aquí. Para nosotros la cita de Xàtiva es un acto social, se nos menea la tripa cuando se acercan las fechas, nos volvemos locos. Yo seguiré hasta que me canse o pueda», comentó.
Por último expuso que «ahora todo está muy controlado. Los veterinarios velan por el bienestar de todos los animales».
Horarios ampliados
El horario de este año se ha ampliado desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche con el fin de favorecer el acceso en horas de menos calor. El recinto de la Feria del Bestiar se puede visitar libremente y de forma gratuita durante el horario de apertura. En todo el recinto hay alrededor de 200 animales, entre burros, caballos y mulas, que participan en las distintas actividades. Hoy, 15 de agosto, es oficialmente el primer día de la cita y se iniciará a las 9:00 horas con una exposición de caballos PRE y del resto del ganado. También comenzará el XLVIII Concurso de Tiro y Arrastre. Se celebrará cada día de 9:00 a 12:00/12:30 h y de 18:30/19:00 h a 22:30/23:00 h, aproximadamente. Esta actividad está organizada por la Peña de Tiro y Arrastre de Xàtiva y este año se otorgará el premio 775 aniversario a la participación más rápida. A continuación, a las 12:00 horas, tendrá lugar una exhibición de diferentes tipos de doma en pista cubierta y, a las 19:00 horas, una exhibición ecuestre, ambas organizadas por el Centro Hípico La Font del Saladrar. A las 20:30 horas se realizará una exhibición de caballos de alta escuela, organizada por Los Pedrillos y el Club Hípico LH Hijos y Nietos de Juan Moreno.
Suscríbete para seguir leyendo
- El conseller de Emergencias vaticina 'una noche difícil' en el incendio forestal en Teresa de Cofrentes
- El bacalao vuelve la carretera del Saler por tierra, mar y aire
- Muere una niña de seis años tras ser atropellada en el centro de València
- València encarga la demolición del edificio 'Casa de la Copa
- Una familia con 6 niños duerme 4 noches en un parque en plena ola de calor en València
- La diputación reasignará a Carmen Ninet a una plaza 'de acuerdo a su titulación
- El calor apretará tanto este puente en Valencia que la Aemet advierte: Será 'una situación muy adversa' con 'impacto en la salud
- Lo peor del calor en Valencia aún está por llegar: La Aemet anuncia temperaturas más altas que ayer para el fin de semana