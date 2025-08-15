«La Fira de Xàtiva nació con la compraventa de animales, es el origen de todo»

Xàtiva se encuentra inmersa en la edición 2025 de su Fira. La ciudad ya se viste de gala para conmemorar el 775º aniversario de un evento que cada año trae miles de visitantes hasta la capital de la Costera. Como viene siendo tradición, durante el primer día se coordinó la visita oficial de las autoridades municipales y de la Reina y su corte de honor a la Fira del Bestiar, que hasta el próximo 17 de agosto tendrá lugar en las instalaciones del pabellón de voleibol.

Roger Cerdà, alcalde de la localidad, recordó la importancia de la tradición, destacando que el evento de compraventa de animales es el origen de todo: «La Fira del Bestiar es el origen de nuestra Fira, que tiene 775 años y es la más antigua de la Comunitat Valenciana. Nació con la vocación de intercambio y compraventa de los animales que se utilizaban en las tareas del campo, sobre todo. La verdad es que esa tradición ha ido evolucionando, aunque en este momento aún se mantiene, pero más residual. La Fira del Bestiar se ha complementado con otras actividades relacionadas con los animales, como el tiro y arrastre o las exhibiciones ecuestres. La ciudad se transforma durante estos días, pero todo nace de la Fira del Bestiar», expuso.

Consultado sobre las previsiones de ola de calor que apuntan a prácticamente todos los días de festejos, Cerdà explicó que «nosotros estamos bastante acostumbrados a que en Fira haga calor, es un elemento más. Se han acordado todas las precauciones para los animales con los veterinarios. En las horas centrales del día se limitan las actividades. No es raro que en Xàtiva en el mes de agosto, a partir del 15, haya días de calor intenso». «Puede ser que haya gente preocupada. Los fireros todos los años tienen al principio algo de miedo por los cambios o por el calor. El año pasado, por ejemplo, vinieron casi 200.000 personas, viene gente de toda la provincia e, incluso, de Alicante. Hacemos lo posible para que todas las actividades sean un atractivo, para atraer a la mayor gente posible. Queremos que los fireros se vayan contentos», apostilló Cerdà.

Irene Díez, Reina de la Fira, invitó a todo el mundo a acudir hasta la capital de la Costera: «Ahora ya estamos en Fira, espero todos los actos con ganas».

Los representantes municipales, junto a la Reina de la Fira de Xàtiva y su corte. / Aj. Xàtiva

«Este año hay más caballos»

Luis Aparicio es el responsable del centro hípico La Font del Saladrar y uno de los organizadores del evento. Ayer atendió a Levante-EMV y explicó que en la edición 2025 hay más animales: «Habrá unos 40 en boxes y en corraletas unos 100; más los que participan en el tiro y arrastre. Creo que este año se ha potenciado la compraventa, ha ido a más».

«Siempre hacemos las mismas actividades. El tiro y arrastre y las exhibiciones de doma también llaman mucho la atención. El público responde, hay mucho paso de gente, aunque es difícil de cuantificar», expuso. Consultado por el posible precio de un caballo en la Fira del Bestiar, no quiso mojarse: «Es lo mismo que un coche. Puede salirte gratis si te lo regalan o hasta lo que quieras gastarte. Eso sí, todos los animales están revisados por los veterinarios. Hay un especialista contratado por el Ayuntamiento, otro de la cámara agraria y los que traen los propios ganaderos y profesionales presentes».

Germán Lluch es uno de los tratantes más veteranos de la cita, erigiéndose como uno de los portavoces del colectivo. Ayer destacó que «este año veo más movimiento, parece que hay más afición. En mi caso, por ejemplo, vendí ocho caballos en 2024, fue un buen año, espero que este también lo sea»

«Nosotros venimos en grupo el día 13 y no nos vamos hasta el final. Estamos todo el día aquí. Para nosotros la cita de Xàtiva es un acto social, se nos menea la tripa cuando se acercan las fechas, nos volvemos locos. Yo seguiré hasta que me canse o pueda», comentó.

Por último expuso que «ahora todo está muy controlado. Los veterinarios velan por el bienestar de todos los animales».