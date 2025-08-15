Francesc Barberá, Carlos Navarro y Eduard Francés triunfan en las exposiciones de la Fira

La cultura y el arte contemporáneo se han adueñado del salón de actos de la Casa de la Cultura de Xàtiva en la entrega de los premios a los ganadores del Saló Local de Fotografia, que este 2025 celebra su 70.ª edición, y del Premi Nacional de Pintura Juan Francés Fira d’Agost, un acto que ha contado con la asistencia del alcalde, Roger Cerdà, la Reina de la Fira, Irene Díez, y su corte de honor, así como representantes municipales y de las asociaciones impulsoras de los certámenes artísticos. El público ha llenado el salón de actos antes de inaugurar las diferentes muestras expositivas en las salas del edificio cultural.

Francesc Barberá Mejías se ha proclamado ganador en la categoría de Fotografia en Blanc i Negre del 70é Saló Local de Fotografia, organizado un año más por la asociación AFSA. El segundo premio ha recaído en Rafael Manjón Benavent y el tercero en Sonia Ramón Gimeno. En la categoría de Color, el primer premio ha sido para Carlos Navarro Corbera, el segundo para Diego Carmona Moral y el tercero para Josep Miquel Palop Cucarella. En Tema de Fira, Eduard Francés Sanchis se lleva el primer premio, mientras que Vicente Bermúdez Climent ha quedado segundo y David Fayos Prats tercero. Los ganadores obtienen un premio de 300 euros, los segundos clasificados 200 euros y los terceros, 175 euros.

El alcalde y regidores de la corporación municipal con Miquel Ponce, ganador del Premi de Pintura Juan Francés. / Ajuntament Xàtiva

El presidente de AFSA, Alfredo García, destacó la “amplia participación y la calidad de las fotografías” de los participantes de este año, en el que la categoría de Blanc i Negre ha recibido 63 obras a concurso, 66 en la categoría de Color y 56 en la de Fira. El Premi Jove, que se estrenaba este año, ha quedado desierto.

El acto también sirvió para entregar el galardón a Miquel Ponce, artista ganador del Premi Nacional de Pintura Juan Francés Fira de Xàtiva con la obra “En Blanco (las obras que emergen)”, un galardón dotado con 5.000 euros y que se dio a conocer días atrás. Ponce ha recibido el premio de manos del alcalde, Roger Cerdà, y de la viuda de Juan Francés, Rosemary Bellod. Guillermo Velasco, ganador del segundo premio, y natural de Córdoba, no ha podido estar presente en la entrega de premios, que sí ha contado con la asistencia de las dos menciones de honor, que han recaído en Vicent Machí y Adrián Jorques.

El salón de actos de la Casa de la Cultura durante la entrega de premios de las exposiciones de Fira. / Ajuntament Xàtiva

El alcalde, Roger Cerdà, ha afirmado que “hablar de Fira es hablar de cultura. Cuando hablamos de Fira y de Xàtiva, todo va ligado al mundo de la cultura y a las diferentes expresiones artísticas”. Cerdà puso de manifiesto la apuesta del ayuntamiento por “seguir potenciando nuestro papel dentro de la cultura valenciana, posicionando nuestra ciudad en el exterior y aprovechar el magnífico talento que hay en nuestra ciudad”, resaltó.

Asistentes contemplando algunas de las obras de las exposiciones de la Fira de Xàtiva, este viernes. / Ajuntament Xàtiva

El acto se ha cerrado con la inauguración, a cargo de la Reina de la Fira, Irene Díez, de la exposición de pintura del Premi Nacional Juan Francés en la Sala de les Columnes, el Saló Local de Fotografia en el Pati Cobert, y la Mostra d’Artistes de la Pintura i l’Escultura de Xàtiva, en la sala de exposiciones. Esta muestra está impulsada por las asociaciones Pintors a l’Aire Lliure, Pintors Josep de Ribera, Esculturae, AXAC y Estampació Creativa.

Vicent Machí, mención de honor del Premi Nacional de Pintura Juan Francés, junto a su obra. / Ajuntament Xàtiva

Recuerdo a Vicent Martínez

En el acto se ha recordado a Vicent Martínez, fallecido días atrás a los 81 años y que fue uno de los impulsores del grupo artístico Pintors a l’Aire Lliure. El representante de esta asociación ha expresado que “este año es doloroso porque la muestra exhibe el último cuadro de Vicent Martínez”, manifestó muy emocionado, recibiendo el aplauso de los presentes. También destacó que la exposición “es muy variada, con obras de técnicas diferentes” y puso de manifiesto que Xàtiva es “una ciudad con muchos artistas y es complicado organizar la muestra porque quedan muchos artistas fuera”. Por su parte, el representante de la asociación Estampació Creativa, destacó que este año cuentan “por primera vez con un espacio en esta exposición” de la Fira y ensalzó el proceso de estampación del grabado, reclamando una escuela “que enseñe las diferentes técnicas del grabado”. Las exposiciones de la Fira se pueden visitar hasta el 13 de septiembre en la Casa de la Cultura de Xàtiva.