Irene Díez ya reina en la Fira de Xàtiva 2025

Irene Díez López ya es la Reina de la Fira de Xàtiva 2025. En un acto que aunó tradición y modernidad, Irene fue nombrada oficialmente anoche como la máxima representante de la fiesta de agosto de la capital de la Costera. El espacio escénico de la Murta acogió la inauguración de la Fira d'Agost 2025, una feria marcada por la celebración del 775 aniversario. Irene Díez era nombrada Reina de la Fira junto a su Corte de Honor, en una fiesta, tras el acto protocolario, se cerró con la actuación del Gran Circo Acrobático de China.

Irene Díez, tras ser proclamada Reina de la Fira, junto al alcalde y la corte de honor, anoche. / Ajuntament Xàtiva

El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, afirmó en su intervención que «este año volvemos a apostar por una Fira diversa, segura, inclusiva y accesible. Hemos creado espacios para todas las edades y colectivos, hemos mejorado las condiciones de accesibilidad, hemos implementado servicios para reducir el impacto acústico en el recinto ferial y hemos reforzado los puntos de atención y prevención. Somos una ciudad que quiere una feria en la que todas y todos se sientan seguros, representados y escuchados». Cerdà añadió que «la Fira también es un motor económico, ya que comerciantes, hosteleros, autónomos y artesanos encuentran en ella una oportunidad para mostrar su trabajo. La dinamización del tejido comercial es también un objetivo fundamental, y por eso continuaremos trabajando para ofrecer un modelo de Fira equilibrado, sostenible e integrador».

El espacio del campo de la Murta en la inauguración de la Fira de Xàtiva, este jueves por la noche. / Ajuntament Xàtiva

La Reina de la Fira, Irene Díez, declaró que «damos inicio a nuestra Fira, una fiesta que está de aniversario con su 775ª edición. Nadie podía imaginarse siglos atrás lo que hoy significaría la Fira, una semana que une pasado, presente y futuro. De aquella feria de comerciantes y artesanos que venían de todas partes, a un evento que combina cultura, gastronomía, espectáculo y tradición. Una fiesta marcada año tras año por la huella de distintas generaciones que han luchado por mantener vivo el espíritu de la feria y de nuestra identidad».

Junto a Irene también se presentó su Corte de Honor, conformada por Zaira Bellver Carmona, Anna Santamaría Juan, Nuria Palao Rico y Alba Benavent Ortega; acompañadas por Antoni Díez López, Francesc Segrelles Quesada, Martín Ramón Pardo, Pau Martí Cháfer y Roberto Pérez Calderón.

Actuación del Gran Circo Acrobático de China en la inauguración de la Fira 2025. / Ajuntament Xàtiva

Neus Alborch fue la presentadora del acto, en el que también participó el cuarteto de cuerda Sons de Dones, interpretando piezas como el poema “Veles e vents”, de Ausiàs March, en versión de Raimon. Durante el acto se hizo un repaso de algunos hechos y fechas históricas que impidieron la celebración de la Feria, con imágenes y archivos aportados por el Archivo Municipal. Asimismo, se ha realizado la lectura del privilegio otorgado por Jaume I, mediante una caracterización del propio Rey de la Corona de Aragón, quien fue el encargado de darlo a conocer.

La parte protocolaria dio paso posteriormente al gran circo acrobático de China, un espectáculo único en el mundo que contó con más de una treintena de artistas sobre el escenario. El show combinó equilibrios, malabares y grandes ejercicios acrobáticos que dejaron boquiabiertos a todos los asistentes a la Murta.