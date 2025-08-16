Las más de 1.000 plazas habilitadas en parkings no evitan el embudo de la Fira de Xàtiva

Xàtiva está actualmente inmersa en una nueva edición de su tradicional Fira d’Agost, la 775º.

La ciudad ya está literalmente atestada de visitantes procedentes de otras comarcas o provincias. El alcalde Roger Cerdà comentó que el año pasado pasaron por la ciudad más de 200.000 personas y se estima que este año puedan ser más. En un escenario de estas características, el volumen del parque de vehículos se incrementa de forma exponencial. Y los problemas de aparcamiento crecen. Estacionar en Xàtiva se convierte en una odisea, pese a que desde el Ayuntamiento confirman que han habilitado más de 1.000 plazas disuasorias en los párquings del exterior, frente a las 325 suprimidas en diferentes calles de la localidad.

La regla de tres habla de tres plazas creadas por cada una suprimida, aunque las eliminadas se encuentran en un casco urbano ya de por sí constreñido por los vehículos en el día a día. Y las plazas creadas se ubican en el anillo exterior. Muchos son los visitantes que se aventuran a intentar entrar con su coche en la ciudad en busca del ansiado aparcamiento.

Así, las unidades de estacionamiento habilitadas se dividen en un total de cuatro zonas. Están repartidas entre el Parking Villa María (300 plazas), Cementerio (150 plazas), Parque de la Mediterránea frente al Cementerio (100 plazas) y la zona de les Peres y sus inmediaciones (más de 500 plazas).

A su vez, desde el consistorio de la capital de la Costera confirman que se han suprimido 13 plazas en la Albereda Jaume I, 16 en Carlos Sarthou, 10 en el portal del Lleó, 185 en la Avinguda Selgas, 6 en Santa Anna, 6 en Portal de Valencia, 18 en Gonzalo Viñes, 14 en Pintor Juan Francés y 57 en la Avinguda Murta. Suman un total de 325.

Tampoco ayuda que el aparcamiento de la Plaça de la Bassa, que arrastra problemas desde el pasado mes de mayo, no esté operativo durante la Fira d’Agost. Desde el departamento de Movilidad comentaron a Levante-EMV que se está trabajando para solucionar los problemas desde hace tiempo: «Ahora se está intentando arreglar la conexión a internet, para poder dar uso al párquing. No se ha podido solucionar para la Fira, pero se está trabajando (dentro de las capacidades de las empresas de internet en agosto) para solucionarlo lo antes posible y ponerlo en funcionamiento», expresaron,

Susana Gomar, regidora de Movilidad, apuntó que el Ayuntamiento es consciente de los problemas: «Sabemos que tenemos un volumen importante de coches que llega con gente de fuera. Hemos hecho cinco parkings disuasorios en las inmediaciones de la ciudad y hemos habilitado tres plazas por cada una suprimida. Hay autobuses habilitados. Dijimos a los vecinos del núcleo antiguo que el carrer Montcada siempre se habilitaría para ellos en los eventos importantes y este es el más importante del año».

El plan de movilidad se ha redactado de forma conjunta entre los departamentos de Movilidad y de Fira, liderado por la concejal María Beltrán.