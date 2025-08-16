La Fira de Xàtiva a 1925
El preàmbul de la fira va ser l'organització per part de l'ajuntament d'un banquet-homenatge a l'arxiver Carlos Sarthou, nomenat fill adoptiu de la ciutat
Des del diari La Nación, òrgan propagandístic de la dictadura de Primo de Rivera, Xàtiva va ser presentada com una ciutat valenciana, model de la Nova Espanya que es volia construir, i en paraules textuals, “libre de las garras del caciquismo que despierta a la vida de su prestigio industrial, agrario y comercial”. I tot, gràcies a haver elegit a una nova elit de dirigents que res tenien a veure amb l’antiga classe política, caracteritzada per la corrupció i el nepotisme. Advocats, empresaris, terratinents, metges i pintors, sense cap militància política anterior, van ser els encarregats de pensar en el benestar dels ciutadans de Xàtiva, lluny de la compra de vots, el multipartidisme i la malversació, que en opinió dels militars, eren la causa del fracàs de la democràcia.
Líders d'aquella política regeneracionista imposada van ser, entre d’altres, l'alcalde José Bataller Carreres i el seu primer tinent d'alcalde, Antonio Villena Martínez, o Francisco Diego Carsi, com a dirigent de la Unió Patriòtica, únic partit polític legal, els quals sota la tutela del Directori militar dissenyaren una fira ben patriòtica, que havia d’esdevindre referent del Levante español. L’equip de govern civil continuaria amb les directrius iniciades durant l’any anterior, de 1923. La fira va ser una finestra de promoció turística i econòmica dels empresaris locals, i d’espectacles divulgadors de les essències pàtries, com els bous o el coso toledano, de la inculcació d’hàbits saludables, com l’esport o la cultura entre els obrers, a través del futbol, l’atletisme, les exposicions de pintura, dels concerts de música i les obres de teatre, que apartaren al vulgo del culte a Baco en les tavernes, i dels cercles polítics, de cultura republicana, socialista o separatista.
El gran preàmbul a la fira del 25 va ser l’organització per part de l’Ajuntament de Xàtiva, d’un banquet-homenatge a l'arxiver de la la ciutat, Carlos Sarthou, per la publicació de la Guia Oficial de Játiva. Moment que aprofitava l’ alcalde, José Bataller, per anunciar públicament el nomenament de Sarthou com a fill adoptiu de la ciutat, pel seu treball sense remuneració, en la salvaguarda del patrimoni documental urbà o les investigaciones històriques que ajudaven a la promoció turística de Xàtiva. Curiosament, van ser convidades totes les forces vives de Xàtiva, amb excepció de Ventura Pascual, el que anava també a publicar poc temps després una altra versió més humil i menys “oficial”, El turista en Játiva. Totes dues a la venda durant la Fira, amb l’ojectiu de donar a conéixer la ciutat entre els forasters i atraure futurs turistes.
La fira del 25 va durar 8 dies, des del dissabte 15 d’agost fins al diumenge 23. El dia 15 es va inaugurar la fira del ramat, l’exposició de pintura i la fira-muestrari, una gran innovació d’aquell exercici, que volia mostrar el potencial de la indústria i l'agricultura local. Impulsada des del setmanari Játiva, va ser idea del periodista Jordán y Jover, que volia fer realitat les paraules del diari Nación publicades uns mesos abans, “de ciudad que despierta a la vida de su prestigio agrario e industrial”.
Les destil.leries presentaren licors de producció autòctona, participant els empresaris Ricardo Sanz, Hilario Botella, Manuel García i la societat Mompó i Bernabeu. Pels xocolates: els successors de Rafael Reig. Pel midó: la Casa Freitag. Per la indústria del moble: Adela Baldoví i Rafael Vidal. Pels joguets; Àngel Hernàndez, i per l’art cristià: la societat Rabasa e Hijos. I els agricultors exposarien, procedent de l’horta de Xàtiva, una selecció dels millors productes, amb la participació, entre d’altres, de llauradors com Ricardo Micó, Lorenzo Segarra o Rafael Enguer.
Pel que fa a la divulgació de les essències pàtries. Tres dies de bous, amb l’actuació de matadors com Chaves, Rafaelillo i Enrique Torres, i un dia dedicat als espectacles més aptes per a tots els públics, com el cómico taurino de Charlot, Llapisera i Chispa. Un clàssic de la Fira de sempre, al que s’afegia ara la gran novetat de l’espectacle del “coso toledano”, a celebrar la nit del 21 d’agost, on una sèrie de cotxes pintats de colors blanc-i-blau, haurien de creuar tot el Reial de la Fira fins a arribar a la plaça de bous, on donarien voltes per evocar el colorit de la ceràmica de Talavera.
Sis cotxes transformats per a l’ocasió en caixa de música, cigne, búcar venecià, gesmiler, peveter àrab, o en plat de la ceràmica talaverana. De la decoració dels automòbils s’encarregaren artistes locals com Juan Furió, José Cabanes o Francisco Climent. Els vehicles transportarien a músics militars i jovens xativines, que llançarien flors i confetis al públic congregat. Tot un espectacle que va tindre el seu ressò a la revista valenciana Arte y letras, la qual va dedicar un número especial a l’originalitat d’aquella fira de l’any 1925.
L’esport continuaria sent molt important com a esbarjo per a les vesprades de fira. El CD Xàtiva jugaria contra el Torrente, i els reserves del Valencia CF. I, s’afegiria com una altra novetat, l’organització d’uns Jocs Olímpics d’atletisme a desenvolupar en el Reial de la Fira, amb curses de velocitat de cent metres, de dos-cents amb obstacles, voltes a peu, i carreres de resistència.
I com sempre, la música no podia faltar a la fira amb concerts al Reial, revetles i grans sopars al Casino i el Mercantil. I per a la vespra-nit del dia 20, el gran Festival Musical a celebrar en la plaça de bous, amb participació de bandes de les societats de Carcaixent, Antella, Manuel, juntament a la Nova, la Vella, i la del regiment Otumba de Xàtiva, majoritàriament formades per “hombres del campo, que levantan sus ojos del terruño, para elevarla a la esfera del arte”. Un segle després, la fira de Xàtiva, ja no és gens patriòtica.
