La piscina Murta otra vez cerrada en agosto

Otro año más, y con las temperaturas cada vez más elevadas, durante más tiempo, a lo largo de todo el verano, el ayuntamiento de Xàtiva ha cerrado, desde el 11 al 21 de agosto, la piscina Murta, la única ubicada en el núcleo urbano y a la que se puede llegar fácilmente caminando. Primero fue el tremendo error cometido por aquel equipo de gobierno municipal que destruyó el conjunto de piscinas, la olímpica –entre las mejores de la provincia de Valencia- con su trampolín, la mediana y la infantil, de las que todavía se oye hablar, en la actual piscina que vino pobremente a sustituirlas, recordándolas y alabándolas. Se habilitó en su lugar una “micropiscina” insuficiente, para una ciudad de 30.000 habitantes y con registros de temperaturas estivales entre las más altas de las tierras valencianas. Y luego, los sucesivos gobiernos municipales, de todos los colores, han persistido en el error de cerrar la piscina, en plena canícula, impidiendo que sirva de refugio climático para las personas mayores que no tienen coche, ni pueden conducir hasta otras piscinas de pedanías y pueblos cercanos -todas bastante mejores que la paupérrima actual piscina Murta, y construidas muchas de ellas bajo el mandato presidencial, en la Diputación Provincial, del mismo alcalde que acabó con la piscina olímpica setabense-.

Siguen equivocados los gobernantes y gestores municipales de Xàtiva desde hace más de veinte años, pensando que todos tienen piscina particular y vehículo propio, y la situación se va agravando cada año, ya que la piscina municipal del polideportivo de Les Pereres no ha demostrado, con poca capacidad, problemas de funcionamiento y críticas de las personas usuarias, ser una alternativa al cierre de la Murta durante un tercio del mes de agosto. Siguen sin darse cuenta, tal vez porque no la usan, que el actual vaso de la Murta, restringido aún más al activar los toboganes, es totalmente insuficiente para la demanda de todo tipo de personas, incluso las más vulnerables, que tratan de sofocar el calor en grupos con diversidad funcional, de niños de escoletes d'estiu, o familias a las que les es difícil la conciliación y la existencia de una piscina urbana cercana ayuda. Otro año más, sigue sin existir voluntad de solución por parte de los responsables municipales. Durante los días de la Fira d’Agost y algunos más, la piscina Murta permanece cerrada –así reza el cartel expuesto: “Disculpen las molestias”-, como si no hiciera calor en esos días, con una dudosa justificación que va desde el uso privativo para los espectáculos del anexo campo de futbol hasta la imposibilidad de controlar que las personas que accedan a ella en la semana festiva cumplan las normas de baño, comportamiento y respeten la piscina. Para todo ello hay alternativas y posibilidades, pero éste no parece un asunto prioritario frente a otros que sí permiten un mayor lucimiento de los políticos y gobernantes de turno.

RTVE informaba hace unos días de la dificultad, en plena ola de calor, en muchas ciudades de España, para acceder a una piscina pública. Se contaba que en todo el país hay 1,3 millones de piscinas al aire libre, pero el 90 por ciento son de uso privado, lo que deja a una mayoría sin acceso a un recurso que, en contextos de altas temperaturas, se convierte en algo más que ocio: un refugio climático. En las ciudades de interior, como en Xàtiva, en las que el calor se intensifica, el problema se agudiza. Las líneas maestras de las políticas municipales en cuanto a piscinas deberían, ante esta dinámica, aumentar las plazas y garantizar el acceso a toda la población, desde un punto de vista de equidad social. Por ello, es incomprensible la inacción, año tras año, por parte del ayuntamiento de la ciudad al respecto de su única piscina pública urbana.