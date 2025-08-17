Xàtiva no olvida al piloto Bernat Martínez

Han pasado 10 años, pero el mundo de las motos no olvida a Bernat Martínez (Alberic, 1980 – Monterrey, 2015). El fatídico accidente registrado durante una salida en Laguna Seca paralizó al universo de las dos ruedas. Martínez falleció a causa de las lesiones sufridas -también murió el piloto español Dani Rivas- y su figura quedó grabada en la historia. El pasado viernes, durante la celebración de la clásica carrera urbana, Xàtiva le rindió un emotivo homenaje. Con 19 victorias -número oficioso- es una leyenda del circuito setabense. Por ello, desde el club Moto-Ruta no han dudado en recordarlo.

En el tributo participó gente muy allegada al piloto de la Ribera. María Teresa Más, pareja de Bernat, estuvo presente. Consultada por Levante-EMV, explicó que «nos contactó Javier Ferrero, del club Moto-Ruta. Lo recuerdo de aquellos años, tenía una muy buena relación con Bernat. Estamos muy agradecidos, nos emocionan que tengan ese recuerdo de él». «Bernat era la figura número 1 en Xàtiva, para él era algo más que una carrera. Dicen que ganó 19 carreras, pero no sé si son más. Han pasado diez años, yo era su compañera de vida. Lo seguimos recordando y agradecemos a la gente que lo eche en falta. Es lo que nos queda. Dio su vida por las motos».

Sonia Martínez, hermana de Bernat, recogió la placa conmemorativa librada en la carrera de Xàtiva junto a María Teresa Mas. Atendió a este diario y valoró el gesto del club de motos setabense: «Para nosotros es positivo que se le recuerde tanto. Nos paran en algunas carreras y nos hablan de su figura. Fue el piloto que más veces ganó en Xàtiva, eso nadie lo discute. Esas cosas van quedando en la memoria. Está claro que cuando una persona se va duele. El tenía una cosa especial, perseguía lo que quería, no dudaba».

Sonia Martínez y María Teresa Mas recogieron la placa conmemorativa en memoria de Bernat Martínez, leyenda de la carrera de Xàtiva. / PERALES IBORRA

Alex Martínez, también piloto y hermano de Bernat, no pudo estar presente en el homenaje al encontrarse fuera de España por motivos profesionales. Muy vinculado al mundo de las motos, refrendó las palabras de elogio por la iniciativa del club de motos setabense en recuerdo a su hermano: «Hicieron una presentación hace unos días, el Ayuntamiento también está involucrado. Para nosotros es una gran idea, la acogimos muy bien cuando nos llamaron. Sabemos que en Xàtiva se le tiene mucho cariño. La cifra de las 19 victorias está ahí, pero no sé si la real. Cuando éramos pequeños corría en dos y hasta tres categorías. Lo que sí está claro es que es el piloto que más veces ha ganado en la prueba. Eso es indiscutible”. «Han pasado diez años y lo que pasó no se va a olvidar nunca. Y él menos. Yo sigo metido en el mundo de las motos y por h o por b lo recuerdo todos los días», finalizó.