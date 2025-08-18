Bocairent completa la restauración de la fuente de la Plaça de l'Ajuntament

La fuente de la Plaça de l'Ajuntament de Bocairent cumple el próximo 28 de agosto un siglo de vida. Tiempo suficiente para convertirse en uno de los símbolos destacados del municipio, puesto que se encuentra situado en el corazón del casco urbano y en el punto que concentra algunos de los momentos más significativos del calendario local. Por ello, el ayuntamiento impulsó la restauración del monumento, que se ha llevado a cabo en los últimos meses con dos acciones fundamentales: la intervención integral, por un lado, y la puesta en funcionamiento, por el otro. En concreto, el primer aspecto ha dado respuesta a las diversas causas de deterioro que sufría la fuente: faltantes, grietas, suciedad, ataques biológicos…

La consolidación estructural y la restauración del elemento pétreo ha ido unida a la puesta en funcionamiento. Por lo tanto, se han sustituido las canalizaciones y se han renovado los mecanismos interiores para garantizar que el agua salga tanto por los grifos de suministro para el consumo humano como por los puntos de salida ornamental que tenía originariamente el monumento.

El proyecto ha sido coordinado por el equipo del Taller d’Art i Restauració, una empresa de Bocairent especializada en la conservación del patrimonio. Además, se ha contado con los trabajos de otros profesionales locales: Fontanería Venforpu, los albañiles Ricardo y Víctor Alcaraz, Electricidad Ribera y Ferretería Suntex. El conjunto de la actuación ha tenido un coste aproximado de 25.000 euros, financiados exclusivamente por el consistorio.

El concejal de Barrio Medieval y Espacio Público, Ximo Carbonell, afirma que “la fuente se pondrá en marcha el próximo 22 de agosto, coincidiendo con el inicio de las fiestas de verano a San Agustín, a las que está estrechamente unida, puesto que las danzas se bailan precisamente alrededor de este momento”. Igualmente, el concejal de Barrio Medieval y Espacio Público señala que “el día 28 se descubrirá una placa conmemorativa, porque es exactamente la fecha en la que la fuente fue inaugurada y, un siglo después, Bocairent se volverá a reunir en torno a ella”.