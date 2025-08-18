El CB Genovés inicia en septiembre la nueva temporada
El club de baloncesto ultima la confirmación de los horarios de entrenamiento de todas las categorías
El Club Bàsquet Genovés prepara la nueva temporada deportiva, que comenzará el próximo 1 de septiembre con el inicio de los entrenamientos de los diferentes equipos. El club está ultimando la organización de los horarios de entrenamiento y señala que ya están “prácticamente confirmados” los horarios en todas las categorías y los entrenadores que dirigirán cada grupo de niñas y niños del club.
El club ha hecho balance de la pasada temporada, que finalizó hace prácticamente un mes con los últimos días del campus, una temporada que ha sido “complicada, pero con los objetivos cumplidos y con los cimientos muy consolidados para continuar una línea de trabajo donde la vertiente educativa prima en todas y cada una de las iniciativas”. Ahora, el CB Genovés se prepara para iniciar una nueva temporada para ofrecer “a todas las niñas y niños que quieran formarse a través del baloncesto, un espacio deportivo que se fundamenta en valores inclusivos y de diversidad para que nadie se quede sin poder practicar este deporte”.
Con los horarios de los entrenamientos casi definidos, el CB Genovés iniciará el próximo 1 de septiembre la nueva temporada, el club “va tomando decisiones para ofrecer un espacio de formación. Poco tiempo para presentar el nuevo panel de horarios y de entrenadores que supondrá el motor para empezar una temporada llena de actividades”.
El club ha ofrecido un correo electrónico de contacto para las personas que quieran solicitar cualquier tipo de información a la espera de presentar la nueva campaña 2025-2026: basquetgenoves1993@gmail.com.
