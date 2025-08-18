Circula a tope, se sale de la rotonda y se topa con un control en Xàtiva

Xàtiva vive inmersa en sus días grandes, con la celebración de la edición 2025 de la Fira. Aunque, lo cierto es que los festejos ya hacen que la ciudad hierva de actividad días antes de que empiecen. Y también conllevan episodios donde las imprudencias son la tónica general. Así ocurrió durante la madrugada del 13 al 14 de agosto, en plena víspera de la Fira de este año. Un conductor cogió la curva que antecede la rotonda de la Plaça Espanya desde la carretera de Simat a gran velocidad y enfiló su coche dentro del elemento de protección. Se dio la circunstancia de que a escasos metros había un control de la Policía Local. Los agentes intentaron acercarse al lugar en el que se encontraba el turismo para desentrañar lo que había ocurrido. Pero, el conductor -a lomos de un coche de color blanco- se dio a la fuga.

Rafa Valor, inspector jefe de la Policía Local de Xàtiva, ha atendido a Levante-EMV y ha confirmado los hechos: "El conductor se incorporó a la rotonda sin tomar ninguna medida de precaución y la hizo recta. Iba tan rápido que le fue imposible parar el coche. Hay vídeos e imágenes y se ha identificado la matrícula del vehículo. Hay daños en bienes municipales, cuya reparación se le va a requerir. Se le imputarán varias denuncias de tráfico, como conducción temeraria y abandono del lugar del accidente; por ejemplo. Ya tenemos todos los datos".

Como cada año, la Fira de Xàtiva ha traído a la capital de la Costera a una gran multitud de personas. Inevitablemente, también aumenta el número de incidentes de este tipo. El amplio dispositivo coordinado entre Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil intenta minimizar los casos. Pero, las imprudencias son difíciles de controlar.

En el vídeo que acompaña esta noticia se puede observar una de las últimas "peripecias" de este tipo que han tenido lugar en Xàtiva.