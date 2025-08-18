La Falla El Pilar de València cumple un año más con el tradicional almuerzo firero

La Falla El Pilar de València ha compartido este lunes un almuerzo firero en Xàtiva con la Falla Espanyoleto de la capital de la Costera, en una tradición que las dos fallas mantienen desde hace años y que cumplen cada Fira d’Agost. La tradición se inició con Pepe Castells y Javier García Paños, cuando este último presidía la Junta Local Fallera de Xàtiva, una tradición que han mantenido la amistad con El Pilar a lo largo de los años.

Representantes de las fallas El Pilar y Espanyoleto en el Jardí del Bes de Xàtiva, tras el almuerzo en la Fira. / Levante-EMV

A la cita de este 2025 han asistido, por parte del Pilar, el presidente y la vicepresidenta de la falla, Pepe López y Toñi López, respectivamente, que han estado acompañados por Juan Carlos Romero, también integrante de la comisión fallera valenciana. Además de Paños y Castells, por Espanyoleto han asistido el presidente de la comisión, Modesto Barberá, Felo Fuentes, Quico Domínguez y José Álvarez.

Los representantes de las dos fallas han sido recibidos en el Ayuntamiento de Xàtiva por el alcalde, Roger Cerdà, que les ha hecho entrega del libro de la Fira. También ha estado presente la regidora de Canals Magdalena Gil.

El vínculo entre las dos fallas no se ciñe sólo a la visita a la Fira de la Falla El Pilar, y este año también ha asistido a la presentación de la falla de Xàtiva. Por su parte, la comisión de la capital de la Costera acudió a la presentación fallera del Pilar y antes de la semana fallera visita la comisión de València, cuando esta ya tiene el monumento en la calle y esta en pleno proceso de montaje del cadafal. Además, durante la tradicional visita de las comisiones a la Diputació de València, las falleras mayores de Xàtiva solían comer en el casal de la Falla El Pilar.