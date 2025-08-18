La Llosa de Ranes inicia las fiestas patronales en honor al Crist del Miracle y la Mare de Déu del Naixement

La Llosa de Ranes está preparada para iniciar los actos de las fiestas patronales, dedicadas al Crist del Miracle y la Mare de Déu del Naixement. Una celebración en la que se han programado muchas actividades y que culminarán con los actos centrales el próximo lunes 25 de agosto y el martes 26 de agosto, con la celebración de los días dedicados a los patronos.

Procesión a la Mare de Déu del Naixement, en unas fiestas pasadas de la Llosa de Ranes. / Ajuntament la Llosa de Ranes

El lunes, día de la patrona, la programación incluirá misa por la mañana y procesión por la tarde, dedicadas a la Mare de Déu del Naixement. También habrá mascletà al mediodía y actuación de una orquesta por la noche. El martes comenzará con la Despertà y la Baixada del Crist del Miracle, y los actos religiosos seguirán con misa al mediodía y procesión por la tarde. La jornada también incluirá mascletà y las fiestas se cerrarán por la noche con la Nit de Varietets en el Auditori Mestre Vicent Tortosa.

La programación festiva arranca ya este martes 19 de agosto, con el Dia de les Associacions. El miércoles está prevista la actividad Gaming Experience en el pabellón y por la tarde, a las 20 horas, se inaugurará la XXII Exposició de Pintors Local en el Museu. El Correfoc, a partir de las 23:30 horas, cerrará la jornada.

El jueves tendrá lugar la Presentació-Homenatge a las festeras mayores de la localidad, a partir de las 22 horas, y la actuación de la orquesta Platino para cerrar la velada. El viernes, las fiestas seguirán con juegos de agua en la piscina para los más pequeños y el concierto de fiestas a cargo de la Societat Musical en el Auditori, este año bajo el título “Música dels anys 80 i 90”. El sábado estará protagonizado por la comida de jubilados y pensionistas, Dansà popular y la popular fiesta de las Paellas por la noche. El domingo por la tarde tendrá lugar la gran cabalgata humorística de disfraces y carrozas, mientras que por la noche será la cena popular y la actuación del grupo de rock Discovery. El lunes y el martes, la Llosa de Ranes dedicará los actos a los patronos, con los que cerrará las fiestas.

El ayuntamiento ha programado actos para todos los públicos, tanto para los más pequeños como para los mayores, “para que todos puedan disfrutar de las fiestas”, destacan desde el consistorio. “Las calles de la Llosa de Ranes se llenarán de gente, fiesta, música, tradiciones y diversión para todos los públicos. Orquestas, discomóviles, danzas, espectáculos pirotécnicos, teatro, exposiciones, concursos, actividades deportivas, cabalgata humorística, procesiones, comidas y cenas serán, entre muchas otras, las actividades que se llevarán a cabo en las fiestas de la Llosa de Ranes”, concluyen.