La Nit Jove llena la Murta de fiesta

Un año más, la Nit Jove llenó la Murta de Xàtiva. Es una de las citas consolidadas en el programa de la Fira. Antes de comenzar la cita, la organización confirmó a este diario que se habían vendido más de 3.100 entradas, aunque -como suele ocurrir todos los años- la multitud se fue congregando con la aparición de los últimos grupos. Aunque, vayamos por partes.

El evento comenzó de forma puntual. Quinto -premio Ovidi como artista revelación- fue el primero en auparse el escenario. Y, quizás por ser el único valenciano, fue el más reivindicativo de todos los intérpretes que asistieron a la cita, apuntando que los culpables de la Dana "deberían entrar en prisión". Fue de las pocas referencias al panorama político actual. El año pasado la Fúmiga recordó la historia local con una referencia a Felipe V y los borbones. Este año, fue el cantante que triunfó en el Festivern el único que lanzó algún dardo. Entre actuaciones, el público asistente entonó un "Mazón, Dimisión", pero fue algo breve. No fue una Nit Jove que destacara por su afán reivindicativo.

Muskhaa fue la siguiente en salir a escena. La barcelonesa se mostró como una cantante que interactuó con su público. Divertida, activa sobre las tablas, a sus 21 años parece haberse consolidado en el panorama de la música en catalán.

Julieta fue la tercera voz que cogió el micrófono. Con una puesta en escena más cuidada, cantó todo su repertorio, entremezclando temas en castellano y catalán.

Aunque fue con Figa Flawas cuando el público se encendió del todo. El dúo formado por Xavier Cartanyà y Pep Velasco se adueñó del escenario con sus temas. Ritmos urbanos, rumba, reguetón... todo acompañado con una puesta en escena que animaba a la fiesta. Era el cóctel ideal para un concierto de este tipo. Como suele ocurrir, la gente quería oír su tema del momento -"la marina sta morena"- que triunfa en Spotify.

La Nit Jove se consolida como una cita multitudinaria de la Fira de Xàtiva. Ritmo, reivindicación y juventud llenaron la Murta.