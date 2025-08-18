Ontinyent inaugura la exposición "Origen i Metamorfosi" de Dulk con pinturas originales nunca expuestas en Europa

El Museo Textil de la Comunitat Valenciana en Ontinyent ha acogido este lunes la inauguración de la exposición “Origen i Metamorfosi” del artista internacional Antonio Segura, conocido como “Dulk”, autor del cartel oficial de las Fiestas de Moros y Cristianos 2025. La muestra se enmarca dentro de la programación cultural organizada por la Societat de Festers del Santíssim Crist de l'Agonia y el Ayuntamiento de Ontinyent, con el apoyo de la Diputació de València, quien ha otorgado una subvención a la Societat de Festers para hacer posible la muestra.

Inauguración de la exposición de Dulk en Ontinyent. / Ajuntament Ontinyent

El acto inaugural reunió un numeroso público formado por autoridades políticas y sociales, representantes del mundo cultural y vecinos y vecinas de la ciudad. Entre las personas asistentes se encontraban el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez; la vicepresidenta primera de la Diputació de València, Natàlia Enguix; la regidora de Fiestas, Àngels Muñoz; la de Museos, Mª José Alhambra; el presidente de la Societat de Festers, Ricardo Calabuig; y el propio artista, Dulk, además de varios regidores y regidoras de la corporación y el pregonero de las fiestas de este año, el también artista ontinyentí Marcos Morau.

La exposición muestra el particular universo creativo de Dulk a través de un recorrido dividido en varias secciones. Una de ellas está dedicada al proceso de creación del cartel oficial de las fiestas, y otros repasan murales internacionales del artista, esculturas de porcelana creadas para Lladró bajo el título “Ephemeral Treasures” y una sección biográfica. Destacan especialmente diez pinturas originales de gran formato cedidas por coleccionistas privados, algunas de las cuales nunca habían sido expuestas a Europa, convirtiendo la muestra en una de las más completas que el autor ha reunido hasta ahora.

El mismo artista destacaba el orgullo de exponer en su ciudad y la singularidad del espacio, siendo “una de las exposiciones más especiales que he hecho, tanto por la ciudad donde se ubica como por su dimensión. He conseguido reunir pinturas originales de gran formato que nunca se habían expuesto a Europa, puesto que normalmente trabajo más en los Estados Unidos. Cuando descubrí el Museo del Textil me quedé sorprendido, no sé si hay muchas salas así en toda la Comunitat Valenciana. Es un orgullo poder mostrar esta colección en mi pueblo y espero que la disfrutéis tanto como yo”.

Durante el acto, el alcalde Jorge Rodríguez afirmaba que “no podíamos empezar mejor unas fiestas ya reconocidas de interés internacional. Contar con artistas de la talla de Antonio Segura es un privilegio, y nos hace sentir orgullosos que continúe compartiendo su obra con su ciudad. Somos muy afortunados de tener creadores de este nivel y todavía más de poder disfrutar de su arte aquí a casa”. Por su parte, la vicepresidenta primera de la Diputació, Natàlia Enguix, hacía hincapié en el papel de las instituciones para favorecer iniciativas culturales: “Esta exposición es una muestra clara de como nuestras fiestas pueden ser también escenario para la cultura contemporánea de primer nivel, vinculada al territorio y accesible a toda la ciudadanía. La Diputació no solo apoya a las infraestructuras municipales, sino también a las expresiones culturales que dan identidad y cohesión en nuestros pueblos”.

El presidente de la Societat de Festers, Ricardo Calabuig, explicaba que “este año, con la declaración de las fiestas como acontecimiento de Interés Turístico Internacional, queríamos marcar un antes y un después. El cartel tenía que ser especial y el nombre de Dulk surgió por unanimidad. Pero no queríamos quedarnos solo con esto, sino ofrecer algo más grande y significativo, a la altura del momento”. La regidora de Fiestas, Àngels Muñoz, remarcaba la singularidad de una propuesta de estas características, “que es la primera vez que se organiza dentro de la Semana Grande. Contar con Dulk es un auténtico lujo y estoy segura que gustará mucho a todas las personas que la visiten”. La exposición “Origen i Metamorfosi” se podrá visitar en el Museo del Textil de la Comunitat Valenciana hasta el 25 de agosto en horario de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas. Posteriormente, se reabrirá del 1 de septiembre al 15 de octubre.