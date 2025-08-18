Ontinyent vive un emotivo inicio de las fiestas con el pregón de Marcos Morau

Ontinyent vivió el pasdo domingo los actos que anuncian las fiestas de Moros y Cristianos. Así, todo comenzó con la celebración de l’Esmorzar de la Llàgrima por la mañana y los actos de la presentación de cargos y el pregón de fiestas por la noche. Cerca de 300 personas se reunieron en el Casino de la Sociedad de Festeros después de la misa por los festeros y fiesteras difuntos a la ermita de Santa Anna.

En su intervención, el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, habló de esperanza y vida: "Por un lado, tenemos la esperanza de reencontrarnos algún día con aquellas personas que ya no están, y por otro, tenemos la esperanza que representan los 5.800 festeros y festeras que este año tomarán las calles de la ciudad. “La esperanza toma la cara de las nuevas generaciones y también de todos aquellos y aquellas que no son tan jóvenes, pero continúan dejándose la piel para mantener viva nuestra tradición. Esta esperanza es también el sentimiento que nos da la declaración de Interés Turístico Internacional, un reconocimiento conseguido gracias al trabajo de todos los que nos han precedido, de todos los que estáis ahora, y del que juntos y juntas todavía nos queda para hacer”, afirmaba el primer edil.

Ya por la noche, a los pies del Castell de Festes se coordinó el acto de presentación de cargos 2025, que daba paso al tradicional pregón de fiestas. Este año, el protagonismo era para el coreógrafo ontinyentí Marcos Morau Ureña, Premio Nacional de Danza y director de la compañía La Veronal, una de las figuras más destacadas de la escena internacional de la danza contemporánea.

Morau pronunciaba un pregón a la vez emotivo y reivindicativo. Emotivo, al repasar recuerdos de niñez en Ontinyent y compartir su visión personal de la vida y del arte; y reivindicativo, al hacer referencia a cuestiones como por ejemplo las guerras, el medio ambiente o la lucha por la igualdad. El pregón incluía un espectáculo singular obra del propio artista, al intercalar las palabras del pregonero con la danza de un grupo de más de quince bailarines y bailarinas, música en directo y la voz de la cantante Maria Arnal. El resultado fue una atmósfera onírica, muy parecida a la de los ballets de los boatos que el propio Marcos Morau dirige año tras año a las fiestas de Ontinyent.