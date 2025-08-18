Solo uno de cada tres ciclistas finaliza la carrera de la Fira de Xàtiva

La Fira de Xàtiva ha acogido hoy una nueva edición, la 36ª, de su tradicional carrera ciclista. El corredor local Ferran Miravalles se ha proclamado vencedor de la cita, que se ha disputado en medio la actual ola de calor que ha convertido al municipio en una de las localidades donde el termómetro se ha mantenido en todo lo alto durante estos días.

Dicha situación ocasionó que bajara el nivel de asistencia respecto a ejercicios anteriores, con un total de 110 corredores presentes frente a los 140 apuntados. Solamente 35 cruzaron la meta.

«El tema de la ola de calor ha influenciado en la decisión de venir de algunos equipos de fuera. Se ve que habían visto en redes sociales que igual se suspendía y no han acudido. Despúes, por precaución, hemos acotado la zona más dura de los puertos. En vez de dar cuatro vueltas al tramo entre la Serra Grossa y Benigànim se han hecho tres y hemos añadido una vuelta al circuito pequeño; que discurre entre el Genovés, Llocnou d’En Fenollet y Xàtiva. En total, se han recorrido unos 145 kilómetros. Aunque tenemos menos corredores que otros años, somos una carrera asentada en el calendario nacional y challenge de la Comunitat Valenciana», ha expuesto Miguel Ángel Ortega, director técnico de la carrera. «Es una prueba dura, las altas temperaturas son un factor. Es cierto que poco poco a poco ha ido cayendo la gente», ha proseguido.

Por lo que respecta al discurrir de la cita, Ferran Miravalles se escapó junto al genovés Emilio Llopis y otro corredor del Valverde Team a falta de dos vueltas para el final. En una rotonda, Llopis sufrió un pinchazo, lo que le dejó sin opciones de luchar por la victoria aunque conseguiría terminar en el puesto 11º.

Miravalles llegaba solo hacia la victoria, tras deshacerse del grupo perseguidor. Obtuvo el primer puesto con casi un minuto de diferencia sobre Joan Cadena del equipo local Highlevel, mientras que tercero fue Christopher Morales.

La carrera estuvo marcada por muchas «escaramuzas» desde el primer momento. El equipo anfitrión del Highlevel se quedó con la victoria por equipos al final y con el segundo puesto de Joan Cadena, muy alejado de los resultados del pasado año. Antes del inició de la cita, la Reina de la Fira, Irene Díez, protagonizó el tradicional corte de la cinta. Después, junto con su corte de honor y las autoridades municipales, participó en la entrega de premios a los ganadores.