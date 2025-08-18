Xàtiva vive una nueva edición del Día Sin Ruido en la Fira d’Agost

Xàtiva ha celebrado hoy lunes 18 de agosto una nueva edición de la jornada “Una Feria sin ruido”, con horario de 10 a 13 horas y de 18 a 22 horas, durante la cual las atracciones y los puestos han funcionado sin música. El objetivo es facilitar que las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y con hipersensibilidad auditiva puedan disfrutar plenamente de la Feria de Agosto en un ambiente adaptado y más tranquilo.

La iniciativa, que ya cuenta con cierta trayectoria, fue impulsada por Axatea, la asociación de familiares de personas con TEA de Xàtiva. Durante la mañana, además, la entidad ha organizado talleres y actividades en el Real de la Feria para concienciar a la ciudadanía sobre la realidad de este colectivo.

El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha remarcado que «esta es una iniciativa que llevamos más de cuatro años haciendo y que se ha consolidado. Hay que destacar dos cuestiones: una, la inclusión, porque la Feria de Agosto de Xàtiva después de 775 años debe seguir aumentando ese nivel para ser una feria de verdad para todas y todos; y otra, aprovechar la Feria para visibilizar problemáticas como la hipersensibilidad auditiva. Vamos a seguir trabajando en esta línea y espero que sea un magnífico día para todas y todos».

En la misma línea, la primera teniente de alcalde Amor Amorós ha afirmado que «ser capaces de adaptar las atracciones para que todas y todos puedan disfrutarlas es una medida que hay que fomentar. El hecho de no tener ruido no le quita valor a la atracción. También quiero agradecer el impulso de las asociaciones, que muchas veces van por delante de las instituciones, y en este caso nosotros hemos sabido escuchar y llevar adelante la propuesta».

Por su parte, la concejala de Cultura Festiva, Maria Beltrán, ha destacado que «hoy comenzamos otro año con la Feria sin Ruido. Es una iniciativa que se ha consolidado junto con Axatea y las atracciones, y que recuerda que la Feria de Agosto debe ser inclusiva. Hoy es el día de los niños y niñas con hipersensibilidad sensorial, y espero que puedan disfrutar al máximo».

También ha estado presente la Reina de la Feria, Irene Díez, quien ha subrayado que «el Día sin Ruido ya forma parte de la programación como un día más. Hay que seguir dando visibilidad y dar las gracias a Axatea y al Ayuntamiento por esta apuesta. La Feria es una semana para todos los públicos y debe adaptarse a todo el mundo, y creo que se está haciendo muy bien».

La presidenta de Axatea, Isabel Aguado, ha agradecido «al Ayuntamiento, a Pedro y a la Reina que nos acompañen en el día de hoy. Es una jornada para disfrutar pero también para darnos visibilidad, porque hoy hemos podido atender a familias que se han acercado y que necesitaban ayuda. Pedimos también respeto a los horarios establecidos, porque necesitamos ese margen para recoger con tranquilidad».

En representación de los feriantes, Pedro Tortosa ha asegurado que «un año más consolidamos este día inclusivo y desde las atracciones estamos encantados de sumarnos. De hecho, incluso otros días bajamos un poco el volumen de la música para que todos los días sean lo mejor posible. Esperamos que la gente disfrute y que el calor nos respete».

Una Feria para todas y todos

Con esta jornada, Xàtiva reafirma su apuesta por hacer de la Feria de Agosto un espacio inclusivo y accesible. Además de la iniciativa sin ruido, este año también se han programado espectáculos accesibles para personas sordas, con interpretación en lengua de signos y propuestas de teatro gestual.