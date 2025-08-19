Àlex Cucart y Sara Alcaraz ganan el Concurs de Caps d'Esquadra Infantil de Ontinyent
El alcalde y la regidora de Fiestas destacan el alto nivel de los niños y niñas que participaron en una Plaza Mayor llena de público
Los jóvenes Àlex Cucart, de la comparsa Fontanos, por el bando cristiano; y Sara Alcaraz, de la comparsa Moros Espanyols, por el bando moro, fueron este lunes los ganadores del XL Concurs Infantil de Caps d'Esquadra que organiza la Societat de Festers del Santíssim Crist de l'Agonia de Ontinyent. La Plaza Mayor fue el escenario de este concurso en el que los jóvenes representantes de las diferentes comparsas demostraban sus dotes como jefes de escuadra.
El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, y la regidora de Fiestas, Àngels Muñoz, asistieron a la entrega de detalles y premios a los participantes y a los ganadores, coincidiendo al destacar el alto nivel de los 21 niños y niñas participantes ante el numeroso público reunido en la Plaza Mayor.
