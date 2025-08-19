Àlex Cucart y Sara Alcaraz ganan el Concurs de Caps d'Esquadra Infantil de Ontinyent

El alcalde y la regidora de Fiestas destacan el alto nivel de los niños y niñas que participaron en una Plaza Mayor llena de público

Sara Alcaraz, ganadora por el bando moro, dirigiendo la escuadra.

Sara Alcaraz, ganadora por el bando moro, dirigiendo la escuadra. / Ajuntament Ontinyent

Lluis Cebriá

Ontinyent

Los jóvenes Àlex Cucart, de la comparsa Fontanos, por el bando cristiano; y Sara Alcaraz, de la comparsa Moros Espanyols, por el bando moro, fueron este lunes los ganadores del XL Concurs Infantil de Caps d'Esquadra que organiza la Societat de Festers del Santíssim Crist de l'Agonia de Ontinyent. La Plaza Mayor fue el escenario de este concurso en el que los jóvenes representantes de las diferentes comparsas demostraban sus dotes como jefes de escuadra.

Àlex Cucart dirigiendo la escuadra del bando cristiano.

Àlex Cucart dirigiendo la escuadra del bando cristiano. / Ajuntament Ontinyent

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, y la regidora de Fiestas, Àngels Muñoz, asistieron a la entrega de detalles y premios a los participantes y a los ganadores, coincidiendo al destacar el alto nivel de los 21 niños y niñas participantes ante el numeroso público reunido en la Plaza Mayor.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents