El efímero éxito de las devoluciones de Amazon en la Fira de Xàtiva

Es una de las novedades de este año dentro de la variedad de productos que se pueden adquirir en la Fira de Xàtiva. Los viandantes que han paseado durante los últimos días por el Reial de la Fira habrán visto como en uno de los puestos que había en el recorrido se congregaba una notable cantidad de personas día tras días. Así, los responsables ofertaban productos procedentes de devoluciones de conocidas páginas de compraventa en internet. "Mistery Box de Amazon y Alixpress. Desde 5 euros", rezaba la pancarta que antecedía el stand.

Signo claro del capitalismo devorador en el que vivimos, este tipo de "tenderetes" ya se han normalizado en mercadillos de Valencia, como el del Cabanyal. Los clientes adquieren por un módico precio -los paquetes más caros son de 15 o 20 euros, pero los hay hasta de tres- un paquete embalado. No saben lo que compran. Buscan la ganga y les pica el gusanillo de la sorpresa.

El puesto de las devolucines de Amazon en la Fira de Xàtiva lleno de clientes, en una imagen captada hace días. / Perales Iborra

Consultados por Levante-EMV, los responsables del stand explicaron hace días que habían venido "con cuatro furgonetas" y ya habían vendido tres: "Si lo vendemos todos nos tendremos que ir". Y puede que eso sea lo que ha ocurrido, ya que hace dos días que no aparecen por la Fira. Los vendedores vecinos comentaron ayer a este periódico que hasta les han dejado las llaves de su parada para que las utilicen como almacén.

¿Y cómo es la experiencia?

Comprar un paquete de devoluciones de Amazon se puede hacer por internet sin problemas. Hay páginas especializadas y vídeos explicativos en redes sociales como Youtube. Sin embargo, en la mayoría de los casos el dispendio será mayor que el que se realiza en un mercadillo, ya que se suelen ofertar para la venta cajas enteras con múltiples productos.

En el caso de la experiencia que se ha podido vivir en Xàtiva durante unos días se trata de solamente paquetes pequeños, que conllevan un gasto mucho menor. Algunos compradores consultados por este diario han confirmado que su "aventura" ha tenido un tono agridulce: "Al final caí y adquirí tres productos. Por tres euros me llevé una sudadera que parece nueva, pero de imitación. Por siete euros me llevé un móvil que funcionaestásta nuevo, pero es muy básico y lo venden en Alixpress muy barato. No sé si me lo quedaré o si intentaré venderlo. Y por ocho adquirí una batería con pinzas para el coche. Para mí era la mejor compra, lo malo es que no va, está como degradada", apunta uno de los clientes setabenses, cuyo balance final no ha sido positivo.

El riesgo está ahí. Ahora ya es cuestión de analizar pros y contras. Eso sí, "nadie da duros por cuatro pesetas", reza el refranero español.