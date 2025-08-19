Enguera se prepara para la recogida de residuos puerta a puerta

Enguera implementará el servicio de recogida de residuos puerta a puerta, un sistema que el ayuntamiento llevará a cabo con la Mancomunitat de Municipios La Costera-Canal. El consistorio ya tiene toda la “logística” lista para poner en marcha el servicio y está a la espera que la mancomunidad adjudique el servicio para iniciar la recogida. “La mancomunidad ya ha publicado los pliegos de licitación”, afirma la alcaldesa, Matilde Marín, que confía que “antes de que acabe el año esté en marcha la recogida puerta a puerta”.

Cuando el sistema esté implementado, los vecinos tendrán que sacar la basura a la puerta de su casa antes de la hora indicada para la recogida, según el calendario establecido para cada tipo de residuos. El ayuntamiento, además, ha adquirido cubos y composteras para que los vecinos puedan realizar el compostaje doméstico y a principios de septiembre está previsto el reparto de estos cubos, explica la alcaldesa, que también destaca que se ha adquirido una biotrituradora para tratar los restos vegetales y orgánicos, facilitando el compostaje a aquellos vecinos que lo realicen.

Con este nuevo sistema de recogida puerta a puerta, el ayuntamiento se ha marcado el objetivo de reciclar, al menos, el 50% de los residuos que se generan en el pueblo, “para cumplir los objetivos que marca la normativa”, afirma Marín, que expone que ese porcentaje es de partida, pero “queremos reciclar todo lo que sea posible, cuánto más, mejor”. Para ello, el ayuntamiento ha iniciado una campaña de información a la ciudadanía y ha publicado, a través de sus perfiles en redes sociales, un vídeo informativo del nuevo servicio de recogida de residuos puerta a puerta. “Estamos trabajando ya en la educación y concienciación” a la ciudadanía, explica la primera edil, que también apunta que se han programado reuniones informativas al vecindario.

Enguera ya ha tomado la delantera en estos nuevos sistemas de recogida y en la zona del casco antiguo de la población ya está en marcha la recogida de residuos orgánicos. “Los vecinos depositan en un cubo específico estos residuos orgánicos, que se recogen en los días señalados”, indica Marín. El objetivo de esta apuesta por la recogida puerta a puerta y el reciclaje es, además de cumplir los objetivos europeos en la materia, “contribuir a cuidar el medio ambiente. Se trata de realizar un pequeño esfuerzo, un hábito que con el tiempo no será complicado para el vecindario”, asegura.

El Ayuntamiento de Enguera manifiesta que con esta iniciativa “da un paso adelante hacia un futuro más sostenible”, con un sistema de recogida de residuos “más eficaz, más limpio y más responsable”. Destaca que con el puerta a puerta, que también se aplicará a los establecimientos comerciales y hosteleros del pueblo, “eliminamos los residuos innecesarios de las calles, aumentamos la calidad del reciclaje y mejoramos la convivencia en nuestro municipio”, subrayan en el vídeo informativo.

Con el sistema puerta a puerta, “mejoramos los porcentajes de reciclaje, reducimos la cantidad residuos que van al vertedero y contribuimos a cumplir los objetivos europeos, pagando así menos sanciones”, aseguran. Además, con los cubos individuales en cada domicilio, también “reducimos el impacto visual y ambiental de los contenedores y contribuimos a la economía circular para que los restos orgánicos vuelven de nuevo a la tierra en forma de abono natural”. Desde el ayuntamiento destacan las “ventajas” ambientales y económicas del nuevo sistema puerta a puerta y afirman que “más reciclaje significa más recursos reutilizados, calles más limpias, más calidad de vida y mayor responsabilidad compartida”. Para ello, el consistorio de la localidad de la Canal de Navarrés ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para sumarse a la iniciativa y participar activamente en la recogida de los residuos puerta a puerta.