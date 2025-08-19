Ontinyent viu les primeres festes d’Interés Turístic Internacional
Els Moros i Cristians de la localitat són, des de setembre de 2024, una de les 82 festivitats al territori nacional que compten amb aquest distintiu atorgat per part del Ministeri d’Indústria i Turisme
Ontinyent presumeix de tindre una de les festes de Moros i Cristians més arrelades a la Comunitat Valenciana i, des d’aquest any, també una de les més exclusives a escala nacional. La festa morocristiana d’Ontinyent va ser reconeguda el mes de setembre passat com a Festa d’Interès Turístic Internacional per part del Ministeri d’Indústria i Turisme, un privilegi a l’abast de tan sols 82 festes a tot el territori nacional (sobre més de 8.000 festes).
«La nostra festa ja era gran, però ara, a més, és internacional», va reconèixer l’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, durant l’acte de la Publicació de Festes, el passat dissabte, 28 de juny, en què va fer entrega —com és tradició— de les claus de la ciutat al president de la Societat de Festers del Santíssim Crist de l’Agonia, Ricardo Calabuig, a la Plaça Major de la localitat; a més, aquest acte també va servir per a presentar els protagonistes de les festes d’aquest any que, tal com va recordar l’alcalde, «no serà un any més»: el capità cristià, José Javier Ureña (Bucaneros), i el capità moro, Sisco Benito (Berberiscos).
A més, Jorge Rodríguez va reconèixer que «la declaració marcarà un abans i un després per a Ontinyent i per a les seues festes de Moros i Cristians —i va afegir—. Ens permet projectar-les cada vegada més. Les festes tindran més promoció». Amb el tradicional crit de «dames i cavallers, estem a festes» als peus del castell es va iniciar el programa d’actes vinculats a les festes morocristianes d’Ontinyent.
L’Esmorzar de la Llàgrima
Diumenge passat, 17 d’agost, va tindre lloc el primer dels actes destacats dins del programa habitual d’actes de les festes dels Moros i Cristians d’Ontinyent: l’Esmorzar de la Llàgrima, moment en què es recorda els festers morts durant l’últim any. Posteriorment, es va realitzar la imposició d’insígnies als capitans, abanderats i ambaixadors de les festes d’aquest any, així com el lliurament de distincions als festers mereixedors d’un reconeixement públic a través del Primer Tro d’Honor o les insígnies de plata.
El segon dels actes grans de les festes de Moros i Cristians a Ontinyent tindrà lloc aquest dijous, 21 d’agost, amb l’entrada de bandes de música des del passeig de la Plaça de la Concepció fins a la plaça Major, on més de mil músics interpretaran a l’uníson «Chimo», la marxa mora més internacional i himne de les festes.
Divendres, 22 d’agost, serà el torn de l’entrada cristiana i mora, l’acte més multitudinari de les festes i, alhora, el que requereix més esforços per part de tots. Abans, al matí, serà el torn dels més petits, que representen el futur de la festa. Aquest acte es va instaurar el 1985 a causa de la proliferació de gran massa festera de components menors de 14 anys.
El dissabte, 23 d’agost, les comparses Contrabandistes i Mariners faran una representació des dels carrers de Gomis i Mayans fins a la plaça Major. Durant el recorregut, les dos comparses van disparant els seus trabucs i arcabussos, produint-se tres alts, en què intercanvien unes frases i continuen amb les descàrregues. Finalment, tot el gènere del contraban —menuderies, llepolies, joguets xicotets i les típiques caliquenyes— es reparteix entre el públic.
Nou dies de reflexió i intimitat
A la vesprada tindrà lloc la Baixà del Santíssim Crist de l’Agonia des de l’Ermita de Santa Anna fins a l’església parroquial de Sant Carles.
El diumenge 24 d’agost se celebra la Missa de Campanya i la diana des de primera hora del matí. A les 12 hores serà el moment de la solemne missa major en honor al Santíssim Crist de l’Agonia. Els actes religiosos acaben a la vesprada amb la Solemne Processó, en què les vint-i-quatre comparses, encapçalades pel bàndol moro, acompanyen la imatge del Santíssim Crist de l’Agonia.
La setmana següent arrancarà amb l’ambaixada mora i cristiana, el dilluns 25 d’agost, en què els ambaixadors de cada bàndol reciten uns versos per a representar l’enfrontament moro i cristià per la possessió de la vila. Els actes finalitzen amb una desfilada en què el president de la Societat de Festers, juntament amb capitans, ambaixadors i abanderats encaminen els seus passos cap a la tribuna col·locada a aquest efecte a la plaça Concepción. Les vint-i-quatre comparses —amb el bàndol moro al capdavant— desfilen davant seu per escenificar que les festes han acabat.
A partir d’este moment, durant nou dies consecutius, Ontinyent se submergeix en un moment de reflexió i intimitat en celebrar el solemne novenari en honor al Santíssim Crist de l’Agonia a la Reial Parròquia de Sant Carles Borromeu.
Divendres, 5 de setembre, tindrà lloc el sopar de final de festa al casino de la Societat de Festers, i el dissabte, 6 de setembre, té lloc la Gran Dansà Popular, un acte que celebra la rica tradició dels balls valencians en un ambient festiu. Finalment, el diumenge 7 de setembre se celebra la tradicional missa de dobla a la Reial Parròquia de Sant Carles. Els actes festius finalitzaran amb la pujada de la imatge del Santíssim Crist de l’Agonia novament a l’Ermita de Santa Anna.
