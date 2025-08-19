A la fresca: cuando la calle era nuestra red social

Hace apenas una década, era impensable concebir la llegada del verano sin disfrutar de la sana costumbre de salir a la plaza del pueblo o a los portales de las casas para hacer más llevaderas y amenas las calurosas noches estivales. Eso sí, los termómetros no batían récords históricos y, por la noche, daban tregua. Casi siempre se formaban corrillos semicirculares que agrupaban a vecinos de todas las edades, donde el cotilleo, las anécdotas y las novedades eran el alma de la conversación. De hecho, a la fresca bien podría ser hoy sinónimo de redes sociales o WhatsApp, pero con la ventaja de la mirada directa y la risa compartida.

El cambio climático y la era digital 5.0 han relegado esta costumbre a momentos puntuales, como las fiestas patronales, donde los ayuntamientos o las comisiones festeras organizan cenas y actividades en la calle para revivir el espíritu de a la fresca. Aun así, todavía hay personas y municipios que, fieles a una tradición transmitida de generación en generación, siguen manteniéndola viva. Es el caso del Ràfol de Salem, donde cada verano hay calles y rincones en los que se siguen creando espacios de encuentro vecinal que desafían al calor.

Quizá el concepto de corrillo, los lugares y las propias casas, donde se reunían las vecinas y vecinos han cambiado, pero no la esencia: compartir conversaciones, vivencias, juegos, historias… Porque este verano, pese a las altas temperaturas, los refugios climatizados dentro de las casas y las pantallas —ya sean de móviles, televisores, ordenadores o tabletas, presentes en casi todos los momentos y rincones de nuestra vida cotidiana—, salir a la fresca no ha pasado de moda y sigue teniendo la puerta abierta.