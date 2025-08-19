A la fresca: cuando la calle era nuestra red social
La tradición de salir a la fresca se encuentra, en muchos municipios de la Vall d’Albaida, en peligro de extinción
Cristina Cloquell
Hace apenas una década, era impensable concebir la llegada del verano sin disfrutar de la sana costumbre de salir a la plaza del pueblo o a los portales de las casas para hacer más llevaderas y amenas las calurosas noches estivales. Eso sí, los termómetros no batían récords históricos y, por la noche, daban tregua. Casi siempre se formaban corrillos semicirculares que agrupaban a vecinos de todas las edades, donde el cotilleo, las anécdotas y las novedades eran el alma de la conversación. De hecho, a la fresca bien podría ser hoy sinónimo de redes sociales o WhatsApp, pero con la ventaja de la mirada directa y la risa compartida.
El cambio climático y la era digital 5.0 han relegado esta costumbre a momentos puntuales, como las fiestas patronales, donde los ayuntamientos o las comisiones festeras organizan cenas y actividades en la calle para revivir el espíritu de a la fresca. Aun así, todavía hay personas y municipios que, fieles a una tradición transmitida de generación en generación, siguen manteniéndola viva. Es el caso del Ràfol de Salem, donde cada verano hay calles y rincones en los que se siguen creando espacios de encuentro vecinal que desafían al calor.
Quizá el concepto de corrillo, los lugares y las propias casas, donde se reunían las vecinas y vecinos han cambiado, pero no la esencia: compartir conversaciones, vivencias, juegos, historias… Porque este verano, pese a las altas temperaturas, los refugios climatizados dentro de las casas y las pantallas —ya sean de móviles, televisores, ordenadores o tabletas, presentes en casi todos los momentos y rincones de nuestra vida cotidiana—, salir a la fresca no ha pasado de moda y sigue teniendo la puerta abierta.
