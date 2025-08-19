Identifican a personas por cobrar en los aparcamientos gratuitos de la Fira de Xàtiva

La Policía Local de Xàtiva ha identificado a un grupo de personas que desde el inicio de la Fira estaba cobrando de forma ilegal a algunos de los conductores que apostaban por aparcar en los aparcamientos disuasorios -y gratuitos- que el Ayuntamiento ha habilitado este año.

Rafa Valor, inspector en jefe de la Policía Local de Xàtiva, confirmó ayer que los presuntos estafadores ya han sido identificados y advertidos: «Nos comunicaron que había como un grupo de cuatro personas que se ponía en los aparcamientos disuasorios, sobre todo el de Villa María, que es el más alejado, cerca de la factoría de Hinojosa», expuso.

«Algunos, incluso llevaban un chalequito. Otros iban sin camisa. Le exigían a la gente dos euros por aparcar. Los hemos identificado y estamos realizando rondas de vigilancia para que dejen de hacer esta práctica», comentó ayer Valor. «Ellos no amenazan, pero puede ser que de alguna forma intimiden al conductor, ya que puede tener miedo de que le rayen el coche, por ejemplo, si no les dan el dinero. Están identificados y avisados. Y vamos a seguir continuando con las vigilancias», explicó.

Tal y cómo ha publicado Levante-EMV, las concejalías de Movilidad y Fira han diseñado este año un plan de aparcamiento alternativo para intentar evitar el «embudo» que se crea todos los años. Se ofrecen un total de 1.000 plazas disuasorias en los párquings del exterior, frente a las 325 suprimidas en calles de la localidad. Están repartidas entre el Parking Villa María (300 plazas), Cementerio (150 plazas), Parque de la Mediterránea frente al Cementerio (100 plazas) y la zona de les Pereres y sus inmediaciones (más de 500 plazas). n