La Mancomunitat de la Vall lanza una nueva edición de "Entre Muntanyes" para dar a conocer los encantos de la comarca

Un año más, la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida y la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat ponen en marcha una nueva edición de "Entre Muntanyes", una iniciativa de senderismo popular que recorre durante el último cuatrimestre del año algunos de los paisajes más representativos de las dos comarcas. Se trata de una propuesta gratuita, abierta a toda la ciudadanía, que combina deporte, naturaleza y turismo activo. Esta actividad ha sido posible gracias a la subvención “Impulsamos Turismo” de la Diputació de València - València Turismo.

Las rutas empezarán el próximo 13 de septiembre y se extenderán hasta el 21 de diciembre. En total, más de 25 itinerarios repartidos por municipios de la Vall d'Albaida, pueblos vecinos y localidades invitadas cómo Alzira y Riba-roja de Túria. El programa invita a andar entre sierras, seguir antiguos caminos de montaña y descubrir elementos de patrimonio natural, histórico y etnológico del territorio. La técnica del Área de Turisme de la Mancomunitat de la Vall, Natalia Quilis, afirma que “es una propuesta que va más allá de andar, es una manera de entender el territorio, de interesarse por aquello que nos rodea y de promover el respeto por la naturaleza y los valores locales”.

Entre las rutas destacadas de este año encontramos la Serreta del Ràfol y la Ombria del Benicadell en el Ràfol de Salem, la Ruta de los Refugios Militares Antiaéreos en la Pobla del Duc, los molinos y miradores de Banyeres de Mariola, o el Barranc dels Tarongers en Ontinyent. También hay propuestas que incluyen catas de productos locales, como por ejemplo la visita a un obrador de quesos en Alcoi o una cata de frutos secos en Quatretondeta. Las rutas están clasificadas por niveles de dificultad y todas incluyen información sobre distancia, duración y lugar de salida.

El presidente de la Mancomunitat de la Vall d'Albaida, Ismael Sanvíctor, destaca que “siempre es un placer contar con este tipo de iniciativas que fomentan el deporte, el conocimiento de nuestro entorno y la conexión entre pueblos. Cada año tienen muy buena acogida, y esperamos que este año la participación sea igual o mejor”. Las inscripciones son gratuitas y ya están abiertas a través del formulario en línea: https://forms.gle/1fCWHqELXh8ot3N27. Se pueden hacer hasta el jueves anterior a cada ruta, a las 12.00 horas del mediodía. La organización recomienda llevar almorzar, agua, gorra, protección solar, ropa cómoda y calzado adecuado, y acudir 15 minutos antes a su punto de encuentro indicado.

Con "Entre Muntanyes", la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida reafirma su compromiso con el turismo sostenible, el respeto por el medio ambiente y la promoción de un estilo de vida saludable, activo y en contacto con el territorio.