El municipi amplia l’oferta culinària i d’oci amb el Museu del Tèxtil com a eix
El Parc Mestre Ferrero també acollirà novetats d’una programació que incorpora una ludoteca infantil, música en directe, una zona de tapes o una pantalla gegant per seguir l’entrada amb espai de restauració
El Museu del Tèxtil acull una exposició de l’artista Dulk
La ciutat d’Ontinyent ampliarà l’oferta gastronòmica i d’oci per a les primeres festes de Moros i Cristians amb la declaració d’Interés Turístic Internacional. Es comptarà amb una sèrie de novetats amb el Museu del Tèxtil com a epicentre, però també en altres espais com el Parc Mestre Ferrero. L’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha destacat la importància de diferenciar aquesta edició de les anteriors, aprofitant el reconeixement internacional obtingut. Ha subratllat que «hem treballat per crear una marca pròpia, diversificar espais i oferir una programació variada i de qualitat que responga al repte d’atraure més visitants, col·laborant amb la Societat de Festers i els professionals de la restauració».
Àngels Muñoz, regidora de Fira, Festes i Tradicions, explicava que del 21 al 25 d’agost el Museu Tèxtil es convertirà en l’eix central d’una ampla oferta d’activitats, amb una zona de música en directe i gastronomia al pati superior i una ludoteca infantil amb més de 15 jocs gegants i monitors durant tot el dia. L’oferta musical arrancarà el dijous 21 a les 12 del migdia amb la inauguració de l’espai, a càrrec del grup Dancing Peppa, una banda de swing amb jazz clàssic; a les 8 de la vesprada, Siopara Band oferirà un concert de versions de pop-rock i indie; divendres 22 al migdia, Ubangi Stomp portarà el rock and roll dels anys 50, mentre que el dissabte 23 la xaranga Baloos Band d’Elda animarà l’ambient festiu. El diumenge 24, Pickin Boppers oferirà una actuació de blues i rock and roll, i el dilluns 25 la xaranga El Dólar tancarà la programació amb música durant tot el dia.
Muñoz també ha destacat una activitat especial per a famílies el dissabte 23 al matí, amb un tobogan d’aigua gegant al Museu Tèxtil. Igualment, durant tota la setmana, acollirà un punt d’informació turística oficial per a visitants i residents, amb informació sobre les festes, serveis i propostes culturals. Pel que fa a la gastronomia, Héctor i David Francés, del grup NAC, han explicat que gestionaran una zona al Museu Tèxtil amb una oferta de cinc tapes en format de mercat, disponible d’11 del matí a l’1 de la matinada.
Una iniciativa pionera
Una altra novetat destacada serà l’espai al Parc Mestre Ferrero el divendres 22, durant l’Entrada. Aquesta zona, oberta de 18 hores fins a la matinada, comptarà amb una pantalla gegant per seguir les entrades en directe, permetent als assistents gaudir de l’esdeveniment mentre consumeixen menjar ràpid. En aquesta retransmissió, i en xarxes socials, l’ajuntament traduirà a llengua de signes el pregó de festes i les ambaixades de Moros i Cristians. Es tracta d’una iniciativa que ja es va posar en marxa de manera pionera en les festes de 2024, a iniciativa de les regidories de Festes i Política per a les Persones, i que servia per a traduir íntegrament estos dos actes.
La regidora de Festes, Àngels Muñoz, explicava que «no tenim constància que cap altra ciutat amb Moros i Cristians duga o haja dut a terme una iniciativa semblant. Especialment en el cas del pregó, que és un acte llarg, pensem que és interessant per posar la festa a l’abast de totes i tots», remarcava. La regidora de Política per a les Persones, Paula Soler, explicava que «l’ajuntament tracta de tindre cura amb el col·lectiu de persones sordes de la ciutat, que compten des de 2021 amb un servei de mediació social i interpretació a la llengua de signes, pel qual poden demanar mediació en activitats per a gestions de la seua vida diària, principalment davant d’institucions. També hem traduït l’acte del ple del 9 d’octubre».
Ricardo Calabuig, president de la Societat de Festers, ha valorat molt positivament aquestes iniciatives, destacant que «són essencials per dotar les festes dels serveis necessaris per a un esdeveniment d’interés turístic internacional. Aquestes propostes no només enriqueixen els actes tradicionals, sinó que també atrauen més públic durant tota la setmana, no només el dia de les entrades».
Finalment, Àngels Muñoz ha anunciat la instal·lació de banys portàtils assistits amb personal de neteja, ubicats al carrer Músic Vert i a l’altura del Mestre Ferrero, oberts des del dijous 21 a la vesprada fins al dilluns 25 a les 5 de la matinada. A més, es disposarà de banys addicionals al Museu Tèxtil, la Casa del Delme i altres punts, informació que es publicarà a les seues xarxes socials.
Una exposició de l’artista Dulk
El Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana acull, fins al 25 d’agost, una exposició de l’artista de renom internacional Antonio Segura —conegut artísticament com a Dulk—, organitzada per la Societat de Festers del Santíssim Crist de l’Agonia, amb el suport de la Diputació de València i la col·laboració de l’Ajuntament d’Ontinyent. La mostra, que reobrirà de nou de l’1 de setembre al 15 d’octubre, compta amb una sala dedicada al procés creatiu del cartell oficial de festes, altra per als seus murals internacionals, un espai amb obres originals cedides per particulars, una secció de peces de porcellana realitzades per a Lladró i una última part biogràfica.
La Glorieta tornarà a ser el cor musical de la Setmana Gran
Els «Concerts a la Glorieta», que seran acollits pel parc que porta el mateix nom, seran protagonistes. Es tracta d’un escenari que tornarà a oferir propostes per a tots els gustos i edats, amb cinc nits de concerts i espectacles, del dimarts 20 al dissabte 23 d’agost, i una cloenda especial la matinada del diumenge 24. L’alcalde, Jorge Rodríguez, destacava l’aposta per complementar l’activitat de la Societat de Festers, destacant que «sempre hem entés que la programació havia de sumar, enriquir, aportar espais de convivència i festa per a tothom. I enguany, a més, ho fem per primera vegada com a festes d’interés turístic internacional, amb tot el que això comporta de projecció i responsabilitat».
La regidora de Fira, Festes i Tradicions, Àngels Muñoz, explicava que «hem volgut mantindre la qualitat i la varietat com a eixos centrals d’esta programació, que ja és una tradició més dins la Setmana Gran, i que creix any rere any tant en assistència com en expectació». Segons avançava, la programació començarà el dimarts 20 amb la Nit Gran, que comptarà amb l’actuació del conegut cantaor Pep Botifarra, seguida d’un sopar popular i l’animació musical d’Esteban i Lorena per a tancar la vetlada.
Tot continuarà el dimecres 21 amb una vesprada familiar protagonitzada per «Charlie i la fàbrica del reciclatge», un espectacle infantil amb missatge mediambiental. Ja a la nit, serà el torn del grup local «a capela» Mode Quartet. A partir del dijous, les nits a la Glorieta agafaran el to més festiu. El dijous de l’Alardo actuarà l’orquestra Monaco; el divendres 23, prendrà el relleu la discomòbil MKM a l’1 de la matinada; i el dissabte 23 arribarà una nova edició de la Kraken Monster Party, una de les cites més esperades pels joves, que repetirà després de tres anys d’èxit amb una posada en escena espectacular i ritmes electrònics fins ben entrada la matinada. Finalment, la matinada del diumenge 24 tancarà la programació l’actuació de l’orquestra Montecarlo.
