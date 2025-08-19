Ontinyent incorpora una amplia oferta gastronómica en el Museo Textil, la Glorieta y el parque Mestre Ferrero

El Ayuntamiento de Ontinyent, a través de la concejalía de Feria, Fiestas y Tradiciones, ha presentado la oferta gastronómica que complementará los actos de la programación de “La Gran” coincidiendo con las fiestas de Moros y Cristianos 2025. Los espacios principales de esta propuesta serán el Museo del Textil, la Glorieta y el Parque Mestre Ferrero, que ofrecerán propuestas variadas que van desde tapas de autor hasta platos tradicionales y comida rápida.

Desde el jueves 21 hasta el lunes 25 de agosto, el Museo del Textil acogerá una zona gastronómica gestionada por el grupo NAC. El espacio funcionará en formato de mercado con una oferta de tapas que se podrán degustar cada día desde las once de la mañana hasta la una de la madrugada. Las propuestas incluirán marinera de ensaladilla rusa, encurtidos y crudités de verduras; una zamburiña a la brasa con cítrico; coca de cebolla caramelizada con foie fresco, alcachofa confitada y reducción de mistela; croqueta de vaca madurada y pimiento; y tomate de Ontinyent con atún en salazón, orejudos y aceite de albahaca.

Otra de las novedades destacadas será el espacio gastronómico que se habilitará en el Parque Mestre Ferrero el viernes 22 de agosto, coincidiendo con la Entrada de Moros y Cristianos. El espacio abrirá de las seis de la tarde hasta las tres de la madrugada y contará con una pantalla gigante para seguir el acto en directo, permitiendo a los asistentes disfrutar del espectáculo mientras consumen comida rápida a cargo de Bamboo Fun & Go!. En este caso, la oferta incluirá los bocadillos ganadores del concurso morocristiano, además de una hamburguesa especial. Para evitar colas, se ha habilitado un enlace de venta anticipada con descuento. Los bocadillos que se podrán degustar serán el bocadillo Berberisc con carne, cebolla caramelizada, pimiento verde y huevo frito, y el bocadillo Bucanero con lomo, queso cheddar y pimiento rojo. La hamburguesa estará elaborada con carne madurada, queso cheddar ahumado y salsa a escoger en el momento.

En la Glorieta, epicentro de numerosas actuaciones musicales durante las fiestas, el restaurante Wait ofrecerá una amplia carta gastronómica desde el miércoles por la tarde hasta el domingo por la noche. Entre las propuestas se encuentran la ensaladilla rusa con ventresca, jamón ibérico, tabla de quesos, embutidos de bellota, tomate de temporada con ventresca, costillaje a la barbacoa con miel, hamburguesa Big Mamma, patatas beicon y patatas fritas.

La regidora de Fiestas, Àngels Muñoz, ha destacado que este año se ha querido "dar un paso más en la idea de vivir las fiestas en la calle y hacerlas accesibles a toda la ciudadanía y visitantes". “Además de la programación cultural, musical y lúdica, hemos preparado una oferta gastronómica que combina calidad, proximidad e innovación, con el objetivo de crear experiencias que complementan la magia de nuestras fiestas”, explicaba. Muñoz señala que las fiestas de Moros y Cristianos “son un reclamo patrimonial, cultural y turístico de primer nivel y que la gastronomía juega un papel fundamental para hacerlas más atractivas y accesibles a todas y todos. Con esta programación, Ontinyent ofrece una experiencia completa que une música, fiesta y gastronomía”, remarcaba.