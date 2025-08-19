Ontinyent ofrecerá 14 actuaciones musicales en las fiestas de Moros y Cristianos

El Ayuntamiento de Ontinyent, a través de la concejalía de Feria, Fiestas y Tradiciones, ha anunciado la oferta musical que acompañará las fiestas de Moros y Cristianos dentro de la programación municipal de “La Gran” a la que se añade el concierto de fiestas que organiza la Societat de Festers. Una propuesta que combina espectáculos de gran formato, conciertos de proximidad y música para todas las edades, y que tendrá como principales escenarios la Glorieta, el Museo del Textil y el Teatro Echegaray. En total, la ciudad vivirá 14 actuaciones musicales a lo largo de la semana fiestera.

Uno de los escenarios destacados será el de la Glorieta, que dará inicio a la programación este martes 19 de agosto con la Nit Gran, una cita especialmente pensada para las personas mayores. A partir de las 19:30 horas, el conocido cantaor Pep Gimeno "Botifarra" ofrecerá un concierto que irá seguido de una cena popular organizada desde la concejalía de Mayores Activos, con un precio simbólico de 10 euros. Aun así, la Glorieta estará abierta a toda la ciudadanía, independientemente de participar o no en la cena, y la velada se cerrará con la animación musical de Esteban y Lorena.

El miércoles 20 tendrá lugar el Concierto de Fiestas 2025 a las 20:00 horas en el Teatro Echegaray, a cargo de la banda sinfónica Tot per la Música, y a las 23:00 horas el grupo local de música a capela Mode Quartet actuará en la Glorieta. La programación continuará la madrugada del jueves del Alardo, 21 de agosto, con la orquesta Mónaco a partir de la 01:00; el viernes 22, después de la Entrada, la discomóvil MKM pondrá ritmo por la noche a partir de las 00:30; y el sábado 23 llegará una de las citas más esperadas por el público joven, la Kraken Monster Party, que después de tres años de éxito volverá a ofrecer una puesta en escena espectacular y ritmos electrónicos desde la 01:00 hasta muy entrada la madrugada. La madrugada del domingo 24 a lunes 25 será la orquesta Montecarlo quien pondrá el punto y final a la programación musical de la Glorieta, a partir de las 00:30 h.

El Museo del Textil también será otro de los puntos neurálgicos de la oferta musical de “La Gran”. El jueves 21, a las 12 del mediodía, tendrá lugar la inauguración del espacio con la actuación del grupo Dancing Peppa, una banda de swing y jazz clásico, y a las 20.00 h llegará el turno de Siopara Band con versiones de pop rock e indie. Viernes 22 a mediodía actuará Ubangi Stomp con su repertorio de rock and roll de los años cincuenta, mientras que sábado 23 la charanga Baloos Band, de Elda, será la encargada de animar el ambiente festivo. El domingo 24 será el turno de Pickin Boppers con un directo de blues y rock and roll, y lunes 25 la programación se cerrará con la música de la charanga El Dólar, que animará los actos durante toda la jornada.

La regidora de Fiestas, Àngels Muñoz, destacaba que este año se ha buscado que la música "sea un elemento central de la programación y que ayude a ampliar la experiencia de las fiestas". “Hablamos de una oferta pensada para que cada persona encuentre su espacio, independientemente de la edad. La música es un lenguaje universal que une generaciones y que en las fiestas de Ontinyent tiene un gran peso específico con la música festera, pero también con esta oferta pensada para alcanzar todos los gustos”, manifestaba. Muñoz señalaba que esta programación musical “es una muestra más de la voluntad del ayuntamiento de ofrecer unas fiestas completas y para todas las edades. Queremos que Ontinyent viva la fiesta en la calle, y que la gente pueda elegir entre una gran variedad de propuestas musicales. Estamos seguros de que esta oferta ayudará a hacer que las fiestas de Moros y Cristianos sean todavía más especiales y compartidas por toda la ciudadanía”, concluía.