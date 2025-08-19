"Pienso en el genocidio que padece el pueblo de Gaza, ¿Qué no estamos haciendo bien?"

Ontinyent acogió el pasado domingo el tradicional pregón de fiestas. Este año, el protagonismo ha sido para el coreógrafo Marcos Morau Ureña, Premio Nacional de Danza y director de la compañía La Veronal, una de las figuras más destacadas de la escena internacional de la danza contemporánea.

Morau pronunció un pregón a la vez emotivo y reivindicativo. Emotivo, al repasar recuerdos de niñez en Ontinyent y compartir su visión personal de la vida y del arte; y reivindicativo, al hacer referencia a cuestiones como por ejemplo las guerras, el medio ambiente o la lucha por la igualdad. El pregón incluía un espectáculo singular obra del propio artista, al intercalar las palabras del pregonero con la danza de un grupo de más de quince bailarines y bailarinas, música en directo y la voz de la cantante María Arnal.

«Para mí es un privilegio inmenso ser el pregonero de las primeras fiestas de Moros y Cristianos de Ontinyent con reconocimiento internacional. Me fui de Ontinyent en el año 2000, con 18 años, y desde ese día explicó donde está la ciudad y como son nuestras fiestas a todo el que conozco. He sido una especie de pregonero no oficial estos años», dijo Morau.

«Un mundo deshecho»

Acto seguido, se mostró contundente con la última actualidad: «Tenemos un mundo deshecho y roto, donde ninguna danza es capaz de detener un proyectil. El desastre climático sigue lastrado por una economía que lo vende todo. El mundo camina hacia la desigualdad», comentó el pregonero.

«Pienso en el padecimiento de los pueblos desplazados, el genocidio que padece el pueblo de Gaza, con la silenciosa complicidad de gran parte de la comunidad internacional. Pienso en la guerra de Ucrania, en nuestros vecinos golpeados por la Dana, en los asesinatos machistas... y siento que deberíamos, que podríamos estar haciendo más... ¿Qué no estamos haciendo Bien?», apostilló Morau.

"Esta tierra no es nuestra, hemos venido de paso", reflexión.