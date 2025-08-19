Rebeca Torró acude al tradicional almuerzo del PSPV de la Fira de Xàtiva

Día de visitas políticas a la Fira de Xàtiva, con dos almuerzos programados por los partidos que comparten equipo de gobierno. Así, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha visitado hoy la Fira de Xàtiva y ha participado en el tradicional almuerzo que el PSPV organiza cada año. Acompañada por el alcalde Roger Cerda y decenas de militantes, cargos y simpatizantes, Torró visitó algunos de los stands de la Fira y se llevó como regaló un tradicional «gaiato», además de disfrutar de la mascletà. El secretario de estado de Política Territorial, Arcadi España y el diputado en el Congreso Víctor Camino han sido otros de los cargos socialistas que participaron en el multitudinario evento.

Encuentro de Xàtiva Unida

Por otra parte, hoy también ha tenido lugar el tradicional almuerzo de Fira del colectivo Xàtiva Unida, que ha reunido a más de cuarenta personas. La cita contó ha contado con la asistencia del diputado nacional Nahuel González y de la coordinadora general de EUPV, Rosa Pérez Garijo. Desde Xàtiva Unida han comentado que «este tipo de visitas ponen en valor las fiestas populares arraigadas en nuestro territorio, como la Fira. Y a la vez remarcan la importancia de estar cohesionados para cuidar de nuestra cultura».