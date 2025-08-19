Rebeca Torró acude al tradicional almuerzo del PSPV de la Fira de Xàtiva
La representante socialista es obsequiada con un tradicional "gaiato" y disfruta de la mascletà
El diputado nacional Nahuel González y la coordinadora general de EUPV, Rosa Pérez Garijo, participan en el acto de Xàtiva Unida
Día de visitas políticas a la Fira de Xàtiva, con dos almuerzos programados por los partidos que comparten equipo de gobierno. Así, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha visitado hoy la Fira de Xàtiva y ha participado en el tradicional almuerzo que el PSPV organiza cada año. Acompañada por el alcalde Roger Cerda y decenas de militantes, cargos y simpatizantes, Torró visitó algunos de los stands de la Fira y se llevó como regaló un tradicional «gaiato», además de disfrutar de la mascletà. El secretario de estado de Política Territorial, Arcadi España y el diputado en el Congreso Víctor Camino han sido otros de los cargos socialistas que participaron en el multitudinario evento.
Encuentro de Xàtiva Unida
Por otra parte, hoy también ha tenido lugar el tradicional almuerzo de Fira del colectivo Xàtiva Unida, que ha reunido a más de cuarenta personas. La cita contó ha contado con la asistencia del diputado nacional Nahuel González y de la coordinadora general de EUPV, Rosa Pérez Garijo. Desde Xàtiva Unida han comentado que «este tipo de visitas ponen en valor las fiestas populares arraigadas en nuestro territorio, como la Fira. Y a la vez remarcan la importancia de estar cohesionados para cuidar de nuestra cultura».
Suscríbete para seguir leyendo
- Las primeras viviendas en venta de las torres del Parc Central de València superan los 500.000 euros
- Gandia no alcanzará a Benidorm
- La Aemet alerta de un día 'muy adverso' en Valencia por los reventones, las tormentas y el calor
- Abatido a tiros un hombre tras intentar agredir con un cuchillo a dos policías
- Una vecina acoge a la familia con 6 niños que dormía en la calle tras no aceptar la plaza en un albergue
- Fallece una persona en un incendio en una vivienda de Benifaió
- Melody actuará gratis en una localidad de l'Horta
- Estos son los 30 pueblos que más se han 'abrasado' hoy con un bochorno de casi 50 grados