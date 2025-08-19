Estos son los actos de la Fira de este martes: La popular Festa de les Paelles marca la programación de la Fira de este martes

El campo de fútbol de la Murta acoge el Festival Remember

Participantes en la Festa de les Paelles de la Fira de Xàtiva del año pasado.

Participantes en la Festa de les Paelles de la Fira de Xàtiva del año pasado. / Perales Iborra

Lluis Cebriá

Xàtiva

La Fira d’Agost de Xàtiva celebra hoy martes uno de los actos más populares de la programación, la Festa de les Paelles, que tendrá lugar a partir de las 21 horas en el aparcamiento del pabellón de voleibol, en el espacio que ha dejado la Fira del Bestiar, ya concluida. La fiesta estará animada por la Xaranga Comboi y la orquesta Mito cerrará la velada.

La noche también estará marcada por el Festival Remember, a partir de las 22 horas en el campo de fútbol La Murta.

La jornada se abrirá con el XVI Torneig de Tennis Taula Fira d’Agost, mientras que la esgrima tomará el relevo deportivo por la tarde con una exhibición torneo a partir de las 19 horas. La pirotecnia Vulcano protagonizará la mascletà de este martes y la previa a la disparada estará animada por el Grup de Batucada Rytmus desde el Real de la Fira.

La programación de teatro infantil contará con la obra «Artilusio. La màquina de Greta», de la compañía Markeliñe. Por su parte, la compañía Olympia Metropolitana llevará la obra de teatro «La primera vegada» a la Plaça de la Seu. También habrá Nit de Sainets en el Jardí del Palasiet y la segunda Nit d’Albaes, en el barrio Hort de Mora.

