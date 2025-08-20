Compromís denuncia el abandono de las calles de l’Alcúdia de Crespins
La formación valencianista llevará al pleno las quejas del vecindario por la acumulación de escombros y suciedad en la vía pública
Compromís per l’Alcúdia de Crespins ha denunciado el abandono de las calles de la localidad, en las que, según critica, se acumula la suciedad. La formación valencianista ha recibido “múltiples quejas” por parte del vecindario del pueblo, unas quejas que llevará al próximo pleno municipal. Compromís señala que la “mala gestión” del equipo de gobierno de Javier Sicluna y el PP se hace más visible en zonas como el entorno de la ermita, la urbanización Villa Aurora o la del antiguo campo de fútbol.
El portavoz de Compromís per l’Alcúdia de Crespins, Pepe Garrigós, ha declarado al respecto que “no se puede abandonar así las calles, dejar que se acumule escombro y suciedad. No se está haciendo el mínimo mantenimiento y se están degradando estos barrios”, reprocha. Para Garrigós, el equipo de gobierno que preside Sicluna es “el más caro que hemos tenido nunca: Son los que más cobran y los que más le van a costar al pueblo con su dejadez. La gente de estas calles paga impuestos como el resto y tienen derecho a unos servicios dignos”. Además, Garrigós ha añadido que “es un problema grave que afecta a la imagen de nuestro pueblo, pero también es un problema de seguridad y salud pública. Este abandono puede causar accidentes o focos de infección. El equipo de gobierno tiene que asumir sus responsabilidades de una vez por todas o nuestro pueblo acabará pagando muy caro su desinterés”.
Ante la situación, Compromís llevará al pleno las quejas vecinales recibidas y exigirá que se actúe de inmediato para solucionar los problemas que está sufriendo la ciudadanía de estas calles.
