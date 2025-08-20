El concierto de Pep "Botifarra" reúne a más de 1.200 personas en la Glorieta de Ontinyent

La actuación de Pep Gimeno "Botifarra" en la Nit Gran reunía este martes más de 1.200 personas en la Glorieta de Ontinyent. El concierto del cantaor setabense formaba parte de una velada organizada dentro de la programación de actividades municipales para la Semana Grande de fiestas de Moros y Cristianos, velada que también incluía una cena popular y una noche de baile y animación. A pesar de la lluvia de la tarde, la Nit Gran se desarrolló con total normalidad y con una gran respuesta de público. El único cambio fue el emplazamiento de la cena popular, que finalmente se realizó en la calle Músico Vert, adyacente al parque, y donde se habían agotado los 400 tickets puestos a la venta a un precio reducido de 10 euros.

Autoridades y público general en el concierto de Pep Gimeno "Botifarra" en Ontinyent. / Javier Urenya Orquin

La actividad arrancaba con el concierto de Botifarra, quien ofreció un repertorio centrado en las canciones tradicionales de las mujeres que trabajaban en el campo. Para la ocasión se dispusieron 600 sillas que se hubo de ampliar a 900, quedando todavía más de 300 personas de pie siguiendo la actuación. En total, más de 1200 asistentes disfrutaron de una propuesta que atrajo no solo a público mayor, sino también a gente de todas las edades. Después de la cena, la música y el baile continuaron con la animación de Esteban y Lorena, que ofrecieron una velada festiva para todas las personas presentes.

Asistentes a la cena popular junto a la Glorieta de Ontinyent. / Javier Urenya Orquin

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, quien acudió al acto acompañado por la regidora de Mayores Activos, Inma López, destacó la consolidación de esta jornada dentro de la Semana Grande, poniendo de relieve que “el martes ya está muy consolidado como el día que nuestros mayores tienen marcado en el calendario dentro de las fiestas como su día. Tenemos la suerte de contar con mayores muy activos y una vez más lo han demostrado”. Por su parte, Inma López agradeció la gran respuesta ciudadana a la iniciativa, "una Nit Gran que organizamos con mucha ilusión pensando en las personas mayores, reunidas alrededor de la música, el baile y la convivencia. Ver tanta gente disfrutando es la mejor recompensa”. Al acto también asistió la vicepresidenta primera de la Diputació de València, Natàlia Enguix, así como varios regidores y regidoras del ayuntamiento.