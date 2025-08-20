Engulle 76 fartons para reeditar victoria en el concurso de Xàtiva

El Reial de la Fir a de Xàtiva ha acogido hoy de nuevo el ya tradicional concurso de comer fartons y beber horchata. Y Valentín Ferrer -que ha ganado en las últimas ediciones y ostenta el récord de la cita- ha vuelto a liderar la prueba, engullendo 76 piezas en 37 minutos, quedándose a solo 6 fartons de su marca absoluta.

Tras finalizar la cita, ha explicado que «es un año raro, ya que no he seguido mi estrategia habitual, que es comer antes de un reto de este tipo». Veterano del evento, comentó que «no me he enterado mucho del tiempo ni de la marca, he ido comiendo. Ahora mismo no me siento pesado, pero sí es cierto tengo muchas ganas de comer algo que no sea dulce, la verdad».

Y prometió que volverá el año que viene: «Si el concurso coincide en estas fechas sí vendré».

Ahora mismo, Ferrer tiene las tres primeras marcas históricas: en 2023 engulló 82 fartons y este año ha comido 76. El año pasado tomo 74 piezas. «El tiempo es limitado. Igual podría haber podido hacer el récord, pero al no haber descansado lo suficiente es difícil, he tenido que hacer 360 kilómetros de más. Siempre como antes, pero he llegado a las cinco de la tarde. Yo necesito ir a un buffet y comer muchísimo», expuso. «En el concurso de Xàtiva lo más duro es el tiempo. Hay una cosa que sufre todo el mundo y es la fatiga de sabor. Si estás mucho rato comiendo lo mismo al final te cansas. Aquí en Xàtiva son tres rondas y los parones entre ellas. Creo que ese es el principal obstáculo que hay que superar», declaró el creador de contenido. "Y ahora, esta noche, me he de ir a Torrevieja a probar unas hamburguesas", apostilló.

132 participantes

La 23ª edición del concurso contó con un total de 132 participantes en primera ronda. Para pasarla, tuvieron que tomarse doce fartons en doce minutos. No se limita la horchata. Más de 60 accedieron a la segunda ronda, donde se han de tomar 6 piezas en 10 minutos. La ronda final no tiene limitación de fartons, pero sí temporal: dura 15 minutos. De momento, Ferrer mantiene su récord de 82 piezas en 37 minutos. No será fácil que alguien lo supere.

En segunda posición quedó el también youtuber Manuel Rodríguez, con 59 fartons en su haber. El participante local Pedro Segrelles acabó engullendo un total de 53.

En total, la organización preparó 3.500 fartons y 200 litros de horchata. La cita -que comenzó a las ocho de la tarde- congregó a un numeroso público en las inmediaciones del stand de la Fira que ha montado Xococap, la empresa organizadora. Un grupo de unos 13 jueces controlaron que se respetaran las normas.

El concurso, integrado en el programa oficial de la Fira de Xàtiva, hace tiempo que se ha consolidado como un evento más. De hecho, es una de las exhibiciones que congrega a un mayor público año tras año. Valentín Ferrer demostró ayer que sigue ostentando la corona. Al menos, hasta el 2026.