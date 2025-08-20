Fallece Joseph Gulsoy, el lingüista canadiense que estudió la “parla” de Enguera

El filólogo, hijo adoptivo de la localidad de la Canal, ha muerto a los 100 años

Joseph Gulsoy, en una imagen difundida por el Ayuntamiento de Enguera.

Joseph Gulsoy, en una imagen difundida por el Ayuntamiento de Enguera. / Ajuntament Enguera

Lluis Cebriá

Enguera

El filólogo y lingüista canadiense Joseph Gulsoy, que estudió y dio a conocer la lengua de la Canal de Navarrés, ha fallecido este miércoles, 20 de agosto, a los 100 años recién cumplidos, según han informado el Ayuntamiento de Enguera a través de sus perfiles en redes sociales. El filólogo estudió la “parla” de Enguera y de la comarca y fue nombrado hijo adoptivo de Enguera, en reconocimiento del pueblo a sus trabajos de investigación y a su vinculación con la localidad.

Joseph Gulsoy, en una imagen difundida por el Ayuntamiento de Enguera.

Joseph Gulsoy, en una imagen difundida por el Ayuntamiento de Enguera. / Ajuntament Enguera

Gulsoy visitó Enguera y la Canal de Navarrés en diversas ocasiones en los años 60 y 70 del siglo pasado, recorriendo los pueblos y entrevistándose con los vecinos a propósito de sus investigaciones sobre las particularidades lingüísticas de la zona. Un estudio que llevó a cabo con Sanchis Guarner y que no pudieron acabar, pero que la Acadèmia Valenciana de la Llengua culminó el año pasado con la publicación de “Els parlars d'Enguera, Anna, Chella, Bolbaite, Navarrés, Quesa i Bicorp. El ‘Vocabulario de Enguera y de la Canal de Navarrés”, una obra que da a conocer las hablas valencianas de origen castellanoaragonés. El libro era la culminación del proyecto que, gracias al impulso inicial de Joan Coromines, inició Joseph Gulsoy.

Noticias relacionadas y más

El Ayuntamiento de Enguera ha lamentado el fallecimiento de Gulsoy y ha destacado que el libro de la AVL es “un hito que podemos celebrar con orgullo y que quedará para la posteridad como una obra de valor incalculable para nuestro municipio y nuestra comarca. Que su espíritu ‘alizonenco’ y su pasión por el conocimiento y nuestra parla nos acompañen siempre”, expresan desde el consistorio enguerino.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents