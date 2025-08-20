Fallece Joseph Gulsoy, el lingüista canadiense que estudió la “parla” de Enguera

El filólogo y lingüista canadiense Joseph Gulsoy, que estudió y dio a conocer la lengua de la Canal de Navarrés, ha fallecido este miércoles, 20 de agosto, a los 100 años recién cumplidos, según han informado el Ayuntamiento de Enguera a través de sus perfiles en redes sociales. El filólogo estudió la “parla” de Enguera y de la comarca y fue nombrado hijo adoptivo de Enguera, en reconocimiento del pueblo a sus trabajos de investigación y a su vinculación con la localidad.

Joseph Gulsoy, en una imagen difundida por el Ayuntamiento de Enguera. / Ajuntament Enguera

Gulsoy visitó Enguera y la Canal de Navarrés en diversas ocasiones en los años 60 y 70 del siglo pasado, recorriendo los pueblos y entrevistándose con los vecinos a propósito de sus investigaciones sobre las particularidades lingüísticas de la zona. Un estudio que llevó a cabo con Sanchis Guarner y que no pudieron acabar, pero que la Acadèmia Valenciana de la Llengua culminó el año pasado con la publicación de “Els parlars d'Enguera, Anna, Chella, Bolbaite, Navarrés, Quesa i Bicorp. El ‘Vocabulario de Enguera y de la Canal de Navarrés”, una obra que da a conocer las hablas valencianas de origen castellanoaragonés. El libro era la culminación del proyecto que, gracias al impulso inicial de Joan Coromines, inició Joseph Gulsoy.

El Ayuntamiento de Enguera ha lamentado el fallecimiento de Gulsoy y ha destacado que el libro de la AVL es “un hito que podemos celebrar con orgullo y que quedará para la posteridad como una obra de valor incalculable para nuestro municipio y nuestra comarca. Que su espíritu ‘alizonenco’ y su pasión por el conocimiento y nuestra parla nos acompañen siempre”, expresan desde el consistorio enguerino.