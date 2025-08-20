Los feriantes constatan un descenso de ventas en la Fira de Xàtiva por la ola de calor

Xàtiva apura hoy la última jornada de su Fira, un evento que cada año trae oleadas de visitantes hasta la capital de la Costera. Y ya llegan los primeros balances, como el realizado por los feriantes. La mayoría de los vendedores consultados por Levante-EMV constataron ayer un descenso de ventas por la influencia de la ola de calor, aunque algunos de los encuestados también mostraron su rechazo hacia algunos de los cambios introducidos para la edición de este año.

Gloria Marí es una veterana vendedora de abanicos de la Fira. Ayer atendió a este diario y explicó que «no es el mejor año para nosotros ni el más boyante. Nuestro sector ha sido afectado por la dana. Por ello, hemos traído menos abanicos, pero porque tenemos menos producto. En un año normal pintaba un año muy bueno, es una pena. Rondaré el millar de productos vendidos este año».

Rocío Aparicio es una de las vendedoras de un stand de paellas, sartenes y menaje de hogar. Fue una voz muy crítica: «Estamos vendiendo bastante menos que el año pasado. Creo que se debe a la organización de la Fira. Nos obligan a meternos en jaimas y el puesto es más caro. Al estar donde estamos, el día 15 vino el 50 % de la gente que tenía que haber venido. Y el fin de semana igual. Este año es el peor año. Si vuelvo el año que viene será probablemente con un puesto, no con dos».

Amadeo Martínez lleva toda la vida viniendo a la Fira con la empresa familiar, dedicada a la venta de bastones y otros productos de madera. Ayer atendió a este diario y comentó que las ventas de este año no han variado mucho respecto al año pasado: «Estamos vendiendo igual, esto cambia poco de un año para otro. Estamos algo más cómodos, al estar más anchos. Mi familia lleva viniendo unos 80 años. La gente pide el típico bastón de la Fira. Es difícil dar un dato, pero podremos vender 2.000 bastones».

Ricardo Micó trae sus productos de alfarería desde Canals: «Este año estamos a la mitad de ventas que otros años, es el año más malo en ventas desde hace 10 u once años que vengo. No sé las causas, he hablado con otros compañeros y están igual. Igual en un buen año vendo 200 cazuelas de barro y este año habré vendido 100. Es el producto que más me piden, junto con el típico cerdito. Igual, la ola de calor y las tormentas han afectado. A lo mejor, en esta zona no se ve tan ambiente de Fira como en las otras». Sabine Ripoll es una vendedora veterana:«Las ventas están flojas, bastante menos que el año pasado. No es por la gente. Ha venido menos público por la ola de calor. Hay gente, pero esta feria es de muchísima gente. Es una plaza fuerte».

Una de las novedades de este año es la zona «gourmet». Enric Domingo ha traído hamburguesas de autor: «Tendré que pensar si vuelvo. Es mi primer año aquí. Es un sitio nuevo». Sonia Rodera repite con su stand de marisco: «Este año es diferente, estamos en una nueva zona. La gente viene más de noche. Tendré que hacer números al final. No sé si es un mejor año».