La Generalitat ayuda con más de 500.000 euros a una veintena de pueblos en riesgo de despoblación

Los municipios menos poblados cuentan con presupuestos más exiguos que otros más poblados y con más capacidad de recaudar y, en consecuencia, también disponen de menos recursos económicos para prestar correctamente servicios públicos esenciales. Para hacer frente a esa “desigualdad”, estos municipios cuentan con la ayuda de la Generalitat Valenciana, a través de una línea específica de cooperación municipal, que este año destinará más de medio millón de euros a una veintena de pueblos de la Costera, la Canal de Navarrés y la Vall d’Albaida para su particular lucha contra el despoblamiento. Presidencia de la Generalitat ha hecho pública este martes la asignación de esta línea del fondo de cooperación municipal, con los pueblos beneficiados y las cuantías asignadas. En las tres comarcas, veinte localidades han sido incluidas en esta partida y se repartirán 521.500 euros.

La Vall d’Albaida, la comarca con más municipios, también es la que ha colocado a más pueblos entre los beneficiarios de estas ayudas, un total de once. Quatretonda, con 43.916 euros es el pueblo de este territorio que mayor subvención consigue, un importe que se asigna en función de diversos indicadores y condicionantes, relacionados con la densidad poblacional, el crecimiento demográfico, el índice de envejecimiento o el de dependencia, así como la tasa de crecimiento vegetativo (la diferencia entre nacimientos y defunciones), entre otros requisitos. Además, la Generalitat también considera municipios en riego de despoblación aquellos con una población inferior a los 300 habitantes. Sempere, el municipio menos poblado de las tres comarcas (29 habitantes, INE 2024), es también el que ingresa menos ayuda de la comarca y del conjunto de los tres territorios, con una asignación de 16.013 euros. Carrícola ha obtenido 18.460 euros. El resto de municipios de esta comarca contará este año con una ayuda entre los 20.000 y 25.000 euros. Aielo de Rugat (20.592 €), Bellús (25.556 €), Beniatjar (22.305 €), Benissuera (21.466 €), Bufali (20.383 €), Pinet (20.173 €), Rugat (20.977 €) y Terrateig (25.137 €).

De la Costera, cuatro localidades han obtenido la ayuda de este fondo de cooperación municipal. Son Estubeny, que recibe la menor aportación en la comarca, con 18.210 euros; La Granja de la Costera, con la mayor asignación, 25.276 euros; Torrella, 20.243 euros; y Vallés, 20.173 euros. En la Canal de Navarrés son cinco los municipios beneficiados con esta línea de ayudas para combatir la despoblación. Anna, que se adjudica la mayor cuantía de los pueblos de las tres comarcas, con una ayuda de 49.015 euros; Bolbaite, que también sobrepasa los 40.000 euros (44.122), Bicorp, con 29.681 €; Millares, con 26.500 €; y Quesa, con 32.696 euros.

Este fondo específico para los municipios en riesgo de despoblación busca garantizar la suficiencia financiera a estos municipios menos poblados y con menos recursos económicos, para facilitarles la prestación correcta de los servicios esenciales en el marco de sus competencias. Un fondo que quiere “potenciar la autonomía local sobre la base del principio de subsidiariedad, financiando globalmente su actividad”, destacan las bases del programa. También contribuye a promover el “equilibrio económico” de las entidades locales y fomentar el principio de solidaridad, para que todos los pueblos cuenten con la dotación adecuada para la prestación de los servicios de competencia local, subrayan, remarcando que el Fondo de Cooperación Municipal de la Comunitat Valenciana “se basa en los principios de objetividad, transparencia, publicidad y equidad, constituyendo un factor de articulación, equilibrio y cohesión territorial”, remarcan.