Judith Tortosa, convocada para el Mundial de Atletismo Paralímpico de Nueva Delhi

La paratleta de Xàtiva Judith Tortosa ha sido convocada por el Comité Paralímpico Español (CPE) para participar en el Campeonato del Mundo de Atletismo Paralímpico (WPA) que se celebrará en Nueva Delhi (India), entre el 27 de septiembre y el 5 de octubre de 2025. Para Tortosa será el tercer Mundial consecutivo, después de conquistar la medalla de bronce en París 2023 y proclamarse subcampeona del mundo en Kobe 2024. Su presencia cobra además un valor especial, ya que su prueba, los 100 metros lisos T72, ha sido recientemente incluida en el programa paralímpico de Los Ángeles 2028. En esta cita también afrontará un nuevo desafío: el debut en los 400 metros lisos T72, una disciplina que se incorpora por primera vez al programa del World Para Athletics.

La paratleta de Xàtiva Judith Tortosa en un entrenamiento. / Levante-EMV

El campeonato reunirá a más de 1.000 deportistas de más de 100 países y contará con un programa de 186 finales con medalla (101 masculinas, 84 femeninas y una mixta), lo que supone 15 más que en la última edición en Kobe. El equipo español acudirá con 29 atletas (16 hombres y 13 mujeres), además de 6 deportistas de apoyo.

Las pruebas se disputarán en el histórico JLN Stadium, un recinto con capacidad para 60.000 espectadores, construido en 1982 para los Juegos Asiáticos y remodelado en 2010 con motivo de los Juegos de la Commonwealth. El Mundial de Nueva Delhi se convertirá en el mayor evento de deporte paralímpico celebrado en la India. Las jornadas estarán divididas en doble sesión: por la mañana, de 9:00 a 11:30 (5:30 a 8:00 en horario español), y por la tarde de 17:00 a 20:30 (13:30 a 16:50 en España).

Con esta nueva convocatoria, continúa consolidándose como una de las grandes referencias internacionales del atletismo paralímpico, encarando con ambición la cita mundialista y con la mirada puesta en los Juegos de Los Ángeles 2028.