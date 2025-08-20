Montitxelvo vive un año más la tradición, cultura y buen ambiente de la Festa de la Pansa

Montitxelvo se prepara para acoger, un año más, una de las citas más emblemáticas del verano en la Vall d'Albaida, la Festa de la Pansa. Del 28 al 31 de agosto, la localidad celebrará una nueva edición de esta fiesta, que este año llega a su XIII edición, con una programación llena de actividades para todas las edades y gustos.

Cartel de la XIII Festa de la Pansa de Montitxelvo. / Levante-EMV

La Festa de la Pansa, que rinde homenaje a la antigua tradición de la "escaldà" de la uva para hacer pasa, llenará las calles del pueblo con cine a la fresca, teatro, Correfocs, música en directo, mercado artesanal, talleres familiares, cenas populares y muchas más propuestas pensadas para disfrutar conjuntamente, destacan desde la organización.

El acto central, como siempre, será la "escaldà" tradicional, que permitirá a vecinos y visitantes revivir esta práctica ancestral entre cañizo y "riuraus", y conocer de cerca el proceso de transformación de la uva en pasa. "La Festa de la Pansa es una forma de poner en valor nuestro patrimonio cultural y agrícola, creando espacios de convivencia y fiesta en una ambiente de pueblo", señalan desde la organización del evento.

La XIII Festa de la Pansa de Montitxelvo cuenta con el respaldo de la Diputació de València, el SARC y València Turisme.